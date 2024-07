El Valencia consigue doblegar a una combativa selección ADH Brasil

Dos equipos necesitados de victoria se medían para apurar sus posibilidades de llegar a semifinales. El Valencia CF solo había cosechado un punto y la selección ADH Brasil contaba sus encuentros por derrotas. No había margen para el error. Y los tres puntos cayeron del lado del combinado valencianista, que se encarama a la tercera posición de su grupo con 4 puntos.

En el minuto 10’ el 12 del Valencia (Sánchez) lo tuvo todo a su favor para dar un pase de la muerte a dos compañeros que esperaban el balón dentro del área, pero optó por la jugada personal y su disparo se perdió entre las piernas rivales. Los pupilos de Óscar Sánchez apostaban por tener el balón en un encuentro intenso y duro desde el inicio. Y en el 13’ se abrió el marcador. Sarabia aprovechó una jugada de tiralíneas para mandar el balón a la base del palo derecho. Quizás, el Valencia sí estaba mereciendo más que su rival. Era un resultado justo.

En el 18’, el 19 brasileño (Rangel) protagonizó una jugada personal de mérito desde la derecha, pero su disparo final se estrelló en un defensa rival. Era la mejor jugada para los suyos. El Valencia seguía dominando el balón y la selección ADH Brasil presionaba con fuerza. Los “che” se hacían dueños del encuentro por momentos. Sumaban una ocasión tras otra, pero el marcador no se movía. En el 33’ una jugada trenzada acabó con un parada de nivel del portero carioca, tras un remate del valencianista Víctor Durán.

Los brasileños pudieron empatar en el 35’ gracias a una fulgurante contra, pero Figuereido (17) cayó en fuera de juego. Además, su disparo se había ido cruzado. El marcador no se movió antes de la entrada a vestuarios. El Valencia vencía por la mínima en una cita en la que estaba siendo mejor, pero necesitaba más goles para certificar la victoria y no tener sorpresas de última hora. Los brasileños se mostraban serios y no había dudas que se iban a subir el contador de revoluciones en la segunda parte.

El míster valencianista decretó cinco cambios en el inicio del segundo tramo, renovando todas las líneas menos la portería. Sin embargo, fueron los brasileños los que tuvieron la primera ocasión clara en el 42’, pero Costa (6) falló un balón a bocajarro. Los brasileños intentaban encimar al Valencia y endurecían el partido. Llegaban las primeras tarjetas.

En el 55’, Óscar Sánchez hizo los seis cambios que le quedaban al Valencia. Eran momentos de cierta tensión, con el voltaje del partido subiendo en intensidad.

En el 63’ un centro en el área del Valencia acabó en penalti tras un derribo en la pugna por el balón, pero el electrónico no se movió. Piqueras adivinó el disparo de Dos Santos. Y en el contragolpe posterior Sellés acarició el segundo tanto para los suyos. Lo tenía todo a favor, pero el arquero brasileño sacó su balón y un remate posterior acabó fuera por poco. El partido seguía vivo, los dos equipos se lo jugaban todo y el carrusel de amarillas continuaba. Gustavo Ferrerio agitaba el avispero en los minutos finales y hacía los seis cambios que le quedaban en el 73’. La selección ADH de Brasil empujaba con todo y el Valencia intentaba contemporizar.

Los de casaca naranja consiguieron sus primeros tres puntos. El combinado brasileño ha perdido sus tres partidos, pero por la mínima. Y no han bajado los brazos en ningún momento. El COTIF es un torneo exigente, de primer nivel. Y las victorias nunca son asequibles.