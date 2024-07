Uruguay alcanza la final del COTIF tras superar por la mínima a un intenso Valencia (0-1)

La edición 2024 del COTIF ya tiene a su primer finalista. Uruguay venció por un gol al Valencia CF y sueña con el título. Un solitario gol de Crucci en la segunda mitad decidió el encuentro. Fue un envite de alto nivel, que se llevó el conjunto que más lo intentó.

La primera jugada de peligro llegó en el 4', con un centro del 9 uruguayo (Machado) que su compañero Agazzi no logró embocar al adelantarse un defensa del Valencia. Los dos equipos medían sus fuerzas mientras evaluaban al contrario. Se jugaban el pase a la final. No había espacio para el error. Los pupilos de Fabián Coito fueron los primeros en asomar al área del arquero valencianista Piqueras. Una jugada de Zalazar (8) levantaba a la grada, pero el portero rival lograba atajar el balón en dos tiempos tras tener algún problema. Un omnipresente Zalazar lo intentaba de nuevo un minuto después y Agazzi cogía el testigo en la escuadra uruguaya con un remate que daba al larguero en el 12'. Los sudamericanos monopolizaban las jugadas de ataque.

En el 16' los valencianistas, por fin, se asomaban al área rival. Víctor Durán protagonizó una sucesión de regates y su remate final acabó en córner. Poco a poco, los "che" querían aparecer en el partido. Sin embargo, el balón seguía siendo de los ayer locales. Los uruguayos -ataviados de camiseta y pantalón blanco- pidieron penalti, o al menos falta en el límite del área, en el 33' tras un envío largo que Oroña intentó controlar. El árbitro decidió que no había nada. La tensión se palpaba en el ambiente y el árbitro expulsó a un miembro del banquillo uruguayo en el 38'. En e 39' volvió a aparecer Víctor Durán, quizás el mejor de los ayer visitantes. Su intento de entrar en el área fue truncado por un defensa uruguayo con una plancha. No había lugar para las concesiones. La última jugada de tensión de la primera parte del encuentro se saldó con una amarilla para el 20 del Valencia, Sarabia. El electrónico no se movió en los primeros 43 minutos. La selección uruguaya había hecho más méritos, pero el Valencia había contado con alguna opción y en el fútbol, al final, mandan los goles. Las incógnitas envolvían la segunda mitad. Iban a ser ochenta minutos -más el añadido- de revoluciones altas. No había margen para el error.

Partido COTIF entre Uruguay y Valencia CF. / SD

El guion no cambió tras el pase a los vestuarios. Uruguay tocaba y tocaba y un córner en el 44' fue despejado "a la remanguillé" por el portero valenciano. Los sudamericanos seguían mandando a través del balón, pero el equipo "che" no le perdía la cara al partido.

Los primeros cambios llegaban. En el 47', por ejemplo, el míster uruguayo renovaba su delantera. Antes, el preparador valencianista Óscar Sánchez había dado entrada a Estévez para dotar de mayor empaque a su centro del campo. El 6 del Valencia es un jugador de corte clásico, que mantiene la marca y tiene una salida más que correcta con el balón. Está dejando buenas sensaciones en el COTIF.

Un semifallo del porquero Piqueras en el 52 no pudo ser aprovechado por el 7 uruguayo (Agazzi) en la que era la mejor ocasión de la segunda parte. La acción levantó a la grada. Y su compañero Viera no lograba embocar un lanzamiento lateral de Zalazar en el 55'. Los de casaca blanca encimaban a sus rivales, que se defendían con todo y buscaban alguna opción para lanzar algún contragolpe. Crucci, el 19 uruguayo, lanzaba por encima del larguero en otra ocasión de mérito. Los uruguayos hacían hecho méritos para ir por delante. Y llegó el gol. Crucci, de nuevo, se hizo con un balón en la frontal y su disparo cruzado superó a Piqueras. Era el 74' y los locales rompían la igualada. Aún quedaba mucho partido.

Uruguay venció por un gol al Valencia CF y sueña con el título. / SD

El equipo taronja adelantaba la presión en los últimos minutos. No tenían otra que apurar sus opciones. El colegiado añadió 5 minutos al encuentro. En el 81' el 11 valencianista se sacó un disparo apurado a la base del poste desde la izquierda, pero el guardameta Bonilla despejó de puños. El córner posterior se marchó alto. El Valencia CF tiraba de épica y sus rivales querían dormir el partido. El marcador no se movió y Uruguay ya está en la final. Los jugadores entrados por Fabián Cotto están demostrando un gran nivel en la edición 2024 del COTIF.

Ficha técnica:

Uruguay:

12- Bonilla, 4. Facundo González, 5. Frugone, 7. Agazzi (11. Albarracín, 75'), 8. Zalazar, 9. Machado (18. Barbas, 47'), 10. Pino, 13. Oroña (21. Suárez, 75'), 16. Montero, 20. Pacífico, 22. Calcagno (19. Crucci, 47')

Valencia CF:

13- Piqueras, 3. Muñoz, 4. Sempere, 5. Nacho López, 7. Gamón (8. Hugo Guijarro, 73'), 10. Alin (11. Pau Sellés 73'), 12. Daniel Sánchez (2. Mejía, 46'), 17. Javier Tena, 18. Víctor Durán (9. Asier, 73'), 20. Sarabia (21. Quiroz, 73'), 22. Pablo Reyes (6. Estévez, 41')

Goles: 0-1, Crucci (74')

Árbitro: Martínez Ibáñez, Alejandro. Asistido por Pedro José Martínez y Aarón García. Amonestó a Pacífico (39’) de Uruguay y a Sarabia (41') , Sempere (59') y López (80+) del Valencia.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 5.000 personas. Semifinales del COTIF.