Del río de la Plata a l’Alcúdia: Uruguay y Argentina se disputan la 40ª edición del COTIF

“Las finales se ganan, no se juegan”. Esta frase acuñada a Alfredo Di Stéfano por el imaginario colectivo resume el espíritu con el que Argentina y Uruguay habrán preparado el partido de hoy. Otro grande del fútbol, Luis Aragonés, refrendó la misma idea durante su etapa como seleccionador nacional: "Las finales no se juegan, las finales se ganan". Ganar, triunfar, abrazar la gloria. Es lo que buscarán a partir de las diez y media de la noche de hoy las dos escuadras sudamericanas. Argentina y Uruguay son los dos contendientes que se medirán en la final de la edición 2024 del COTIF. El torneo de l’Alcúdia cumple 40 años. Y los dos mejores equipos de este año se medirán de tú a tú para añadir su nombre a la lista de ganadores de la cita celebrada en Els Arcs. Se reedita el envite disputado en 2022, que Argentina ganó por cuatro goles a cero. Sin embargo, cada partido de este tipo es una historia diferente. Nada está escrito.

Ambas selecciones llegan a la final tras una fase de grupos casi calcada (con diez puntos tras un empate y tres victorias, dos goles en contra, siete goles a favor para los uruguayos, y seis para Argentina) y superar las semifinales con suficiencia. Uruguay se impuso por un gol a cero contra un sólido Valencia CF, y Argentina ganó al Elche CF por 3-0, con dos tantos en los últimos minutos ya con los ilicitanos volcados al ataque.

Así pues, tanto por los resultados cosechados como por el juego desplegado, resulta muy difícil realizar un pronóstico. Tanto la selección argentina como la uruguaya se han mostrado como dos conjuntos muy trabajados en la parcela defensiva, con jugadores con buen físico para ir al choque y calidad en las botas para salir con la pelota jugada. Los dos equipos han sabido tanto aguantar atrás y generar oportunidades al contragolpe como presionar y asediar la portería rival, según requería cada situación de juego. Quizá Uruguay cuente con dos centrocampistas más dominadores en Mauro Salazar y Mauricio Amaro, jugadores de larguísimo recorrido y buen despliegue físico. Argentina, por su lado, tiene en su delantero centro, Carrizo, a quien sin duda es uno de los jugadores del torneo: un ‘9’ completísimo y con una lectura del juego privilegiada, capaz de generar muchas ocasiones por partido. Ambos equipos tienen, pues, argumentos futbolísticos de sobra para ganar la final y hacerse con el COTIF.

Precedente de la final del 2022

No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar un antecedente al partido de hoy. La final de 2022 ya midió a argentinos y uruguayos. En aquella ocasión, la Albiceleste dominó casi por completo el partido, siendo claros vencedores. El marcador final (0-4) no dejó lugar a la duda. Los jugadores entrenados entonces por Javier Mascherano fueron los mejores ese año. De hecho, Valentín Barco -hoy en las filas del Brighton de la Premier League- fue elegido como MVP del COTIF. Hoy, el torneo de l’Alcúdia vivirá un nuevo episodio final. Todo apunta a un partido intenso, con dos combinados que no harán concesiones. Serán ochenta minutos -más el añadido y, quizás la suerte de los penaltis- con las revoluciones al máximo.