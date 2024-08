Drama en el CD Acero: dimite toda su directiva

El Puerto de Sagunto despertaba con un 'terremoto' en lo que se refiere al CD Acero. La que era presidenta del club Ana Ivars, anunciaba su dimisión así como la del resto de miembros de la junta directiva mediante un comunicado publicado en las redes sociales del club. Ivars asumió la presidencia del club en noviembre de 2023, con el club en una situación económica y deportiva delicada. Tras menos de un año al mandato, el club no logró el objetivo de mantener la categoría en Tercera Federación y a día de hoy, el CD Acero continua sin subsanar la deuda con su plantilla de la temporada pasada.

En la carta publicada por la cuenta del club en redes sociales, Ivars anunciaba su dimisión después de los hechos acontecidos en los últimos meses y, en especial, de lo sucedido en la Asamblea General el pasado 29 de julio. Tras la asamblea, la presidenta necesitó unos dias para "reflexionar, meditar y analizar todo lo ocurrido", para finalmente acabar dimitiendo. Recordando su andadura y su comienzo en el club, que afrontaba "con mucha ilusión" y consciente del gran reto que tenía por delante debido a "la situación extrema en la que se encontraba el club". Las continuas críticas recibidas a lo largo de su gestión, sumadas a las "descalificaciones continuas, faltas de respeto, insinuaciones de actuar por un beneficio propio y no del club y acusaciones de falsificar documentación del club", han sido los motivos más recientes para que Ivars presentase su dimisión, cumpliendo el "el ferviente deseo de algunos socios".

Tras su dimisión, el club queda en manos de sus socios, que deberán de proceder tal y como marcan los Estatutos del club. Hora y media después, el CD Acero anunciaba en un segundo comunicado que, tras la dimisión de su presidenta y junta directiva, también dimitían su Director Deportivo, Secretaría Técnica Deportiva, staff del Primer Equipo, Director de Fútbol Base, Personal de oficina, Gestores de Redes Sociales y página web, y de Consultores fiscales y laborales. Con la situación del club, EsportBase informaba de la suspensión del entrenamiento vespertino del lunes 5 de agosto, mientras el club se encuenta a la espera de la convocatoria de un nuevo proceso electoral a un mes de que se inicie la competición en la Lliga Comunitat.

Aquí la carta completa de Ana Ivars:

"Por la presente, yo Ana Ivars Parcero pongo en conocimiento del resto de miembros de la Junta Directiva, socios y equipo del CD Acero que con fecha de hoy, presento mi dimisión irrevocable como Presidenta del CD Acero.

Esta decisión viene tomada como fruto de lo acontecido los últimos meses y en especial en la Asamblea General celebrada el pasado 29 de julio.

He necesitado unos días para reflexionar, meditar y analizar todo lo ocurrido.

Comencé con mucha ilusión en este proyecto, sabía me encontraba frente a un gran reto y colores, con un primer objetivo de evitar que el CD Acero desapareciera dada la situación extrema con la que se encontraba en noviembre de 2023.

Sin embargo, a pesar del arduo trabajo y a todo lo que he tenido que sobreponerme, ninguna decisión o actuación que tomaba parecía era la correcta. Desde el inicio, un gran número de socios mostraron su clara desaprobación hacia mi como Presidenta. A pesar de que en abril de 2024, mi cargo fue ratificado en Asamblea General.

En la última Asamblea General -29 julio 2024-, tuve que enfrentarme a descalificaciones continuas, faltas de respeto, insinuaciones de que mi trabajo no era el correcto, insinuaciones de que actuaba por un beneficio propio y no del club. Se me llegó a acusar de que había falsificado documentación del club -algo totalmente incierto y de lo cual se ha pedido muestra a la GVA- para finalizar una vez más pidiendo mi dimisión.

En estos días atrás, han habido comentarios en las redes sociales del club con la misma proclama, llegando a recibir mensajes con la misma petición en mis redes sociales personales.

Siendo insoportable esta situación, mi dimisión viene a cumplir el ferviente deseo de algunos socios de que dimitiera.

Mis mejores deseos para el CD Acero."