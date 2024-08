Jon Bautista y el VAR, condena albinegra (1-0)

Derrota en el regreso a Segunda División del Castellón. Una derrota que no hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego de Ipurua. Un gol a los dos minutos del partido, obra de Bautista, y una polémica decisión arbitral en el que pudo ser el empate a uno de Douglas, se eirigieron como los momentos clave el encuentro.

Dick Schreuder apostó por un once formado, en gran parte, por la vieja guardia, la legión que le llevó al ascenso a Segunda División, de hecho solo dos fueron los refuerzos que salieron de inicio. Uno de los héroes del ascenso, Gonzalo Crettaz, formó en la portería; por delante Chirino, Aberto Jiménez y Vertrowud protagonizaron la línea de retaguardia. Óscar Gil actuó de stopper, por detrás de Moyita y Seuntjens. Raúl Sánchez y Douglas Aurélio partieron desde las bandas, mientras que Mamah y Jesús De Miguel formaron en la parcela ofensiva albinegra.

No obstante, el encuentro no comenzó bien para los intereses albinegros, tanto así como que aún no se habían cumplido 120 segundos de juego cuando los guipuzcoanos golpearon. Guruzeta le comió la tostada a Moyita y cabalgó imponente por la banda derecha antes de asistir a Bautista, que inauguró el marcador definiendo en el interior del área.

Tocaba encajar el golpe y, sobre todo, levantarse. Eso trató de hacer un Castellón que rozó el empate siete minutos después, con un disparo de Seuntjens, pero el meta azulgrana salvó a los suyos. Los albinegros mejoraron con el paso de los minutos pero esa progresión no se terminaba de traducir en ocasiones claras de gol. Todo lo contrario que el Eibar, y no porque los pupilos de Etxeberria se prodigaran mucho en ataque, sino por la claridad de la misma, en singular. Y es que en un pase al espacio Jorge Pascual obligó a Gonzalo a realizar una gran intervención para mantener a los orelluts en el enfrentamiento liguero.

Más allá de esto, el partido era cada vez más albinegro, al menos sobre el césped. Y en la recta final llegó el gol (que no terminó subiendo al marcador). Alberto Jiménez trazó un pase magistral hacia Douglas Aurélio y el brasileño definió como mandan los cánones para equilibrar el marcador. Pero el VAR, en la primera vez que se cruza con los castellonenses en la presente temporada, invalidó el tanto por un supuesto toque de De Miguel previo, todo esto con cuatro minutos de reloj para dilucidar si el tanto subía al electrónico. Segundo golpe para los de Schreuder.

Sin embargo, el Castellón no bajó los brazos y continuó remando, sabía que estaba siendo superior a su rival y que el marcador no hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Y en este tesitura, de remar y seguir remando, los orelluts rozaron el empate en los último minutos del primer acto, con Raúl Sánchez primero, y Seuntjens y Douglas después, en una doble oportunidad.

En la segunda parte el encuentro no mutó su dinámica. El Castellón estaba bien plantado, tenía el control, incluso generaba alguna que otra oportunidad, como la que tuvo Raúl Sánchez. Pero pese a que se asomaba con cuentagotas a la puerta rival, era el Eibar quien generaba más peligro, Gonzalo volvió a dejar con la miel en los labios a Jorge Pascual. Siempre Gonzalo.

Por el contrario, el Castellón tenía más constancia en el juego y más protagonismo en campo contrario, eso sí, le costaba generar oportunidades, con la excepción de Raúl Sánchez, que fue un constante dolor de muelas para la zaga eibarresa. El jugador madrileño también tuvo el empate en sus botas en la reanudación.

Los minutos pasaban y Dick Schreuder comenzó a echar mano del banquillo, entraron Calatrava y Van den Belt al campo y salieron Óscar Gil y Moyita. Más verticalidad y kilates de buen juego con la entrada del centrocampista neerlandés. Seuntjens y Moyita engrosaron las estadísticas ofensivas visitantes con dos remates más.

No era un acoso y derribo pero el Eibar no estaba cómodo con el control orellut en campo contrario, pero este escenario se fue rebajando en el ecuador del segundo tiempo. Pasada la media hora juego del segundo acto fueron los de Exteberria quienes rozaron el gol, hubiera sido el segundo. Bautista conectó con la testa un balón parado desde la banda izquierda que mandó al poste. Las esperanzas albinegras seguían en pie y para afrontar los últimos diez minutos Schreuder relevó a Raúl Sánchez por Israel Suero, comodín la pasada temporada, comodín en Eibar. Y no fue la última permuta, y es que en la recta final entró el jugador del filial Pere Marco, delantero, por el zaguero Alberto Jiménez.

Los de la Plana buscaron el tanto del empate hasta el final, pero el marcador ya no se movió en Ipurua. Tocará esperar para estrenar el casillero de puntos, al menos hasta el próximo domingo, cuando el fútbol de plata regresará a Castalia, y ahora sí, a diferencia de hace tres temporadas, con un SkyFi Castalia en ebullición.