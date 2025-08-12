Tincho Conde llega al Castellón para sustituir a Vertrouwd

El CD Castellón ha cerrado el fichaje de Martín “Tincho” Conde Gómez, procedente del Celta Fortuna, con un contrato que le vincula al club de Castalia hasta 2029. El anuncio se ha producido pocas horas después de confirmarse la salida de Jozhua Vertrouwd al Rayo Vallecano. Aunque el club no ha hecho públicas las cifras, se estima que la operación ronda los 250.000 euros.

Refuerzo clave en el lateral izquierdo

Conde, nacido en 2003 en Ourense, se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo desde la temporada 2014-2015. Durante las tres últimas campañas ha sido pieza fundamental en el filial celeste, acumulando 83 partidos y seis goles. Su última temporada fue especialmente destacada: disputó 36 encuentros, marcó cuatro tantos y repartió dos asistencias, cifras notables para un lateral izquierdo.

Tincho celebra un tanto con el Celta Fortuna / INSTAGRAM: Canteiraceleste

El futbolista llega al Castellón con la misión de reforzar la banda izquierda y aportar solidez defensiva y proyección ofensiva, justo antes del inicio de la competición liguera frente al Racing de Santander.

Sustituto de Vertrouwd

La incorporación de Tincho Conde responde a la vacante dejada por Vertrouwd, que se marcha al Rayo Vallecano en calidad de cedido con opción de compra obligatoria fijada en 1,25 millones de euros. La dirección deportiva albinegra ha acelerado la operación para asegurar que el equipo cuente con todas sus piezas clave de cara al arranque liguero.

Este es ya el decimotercer fichaje del Castellón en un mercado de verano muy activo, en el que el club busca consolidar un proyecto ambicioso y competitivo para la temporada.