Minifútbol Valencia lanza las nuevas ligas de fútbol 7 y fútbol sala en Valencia

Minifútbol Valencia, con más de 30 años de experiencia en la organización de competiciones amateurs, ha anunciado el inicio de sus nuevas ligas de fútbol 7 y ligas de fútbol sala en Valencia. Los encuentros se disputarán en campos de referencia y fácil acceso como Quatre Carreres, Malilla, La Torre, Benicalap, Alaquás, Fonteta y Zafranar, además de en el Pabellón de Patronato por la zona de Benimaclet.

Asimismo, Minifútbol Valencia es la única entidad de Valencia integrada en la ejecutiva de la Asociación Española de Minifútbol, lo que convierte a sus ligas en las únicas en Valencia que garantizan acceso directo al Campeonato Nacional Oficial.

En concreto, los jugadores participantes cuentan con la posibilidad de ser convocados para representar a España con la Selección de Minifútbol y competir en torneos nacionales e internacionales. Se trata de una oportunidad única en la ciudad, que ninguna otra organización ofrece.

Horarios adaptados a los jugadores

Las competiciones de la liga se desarrollarán en franjas nocturnas. Por un lado, en las ligas de fútbol sala, los encuentros se disputarán en el Pabellón Patronato de lunes a viernes de 21:30 a 23:30 horas.

Por otro lado, en las ligas de fútbol 7, los partidos se celebrarán en La Torre los lunes, miércoles y viernes de 22:00 a 23:00 horas, y martes y jueves de 21:00 a 23:00; en Malilla de lunes a viernes de 22:30 a 23:30h; en Quatre Carreres los martes y jueves de 22:00 a 23:59h; en Alaquás de lunes a viernes de 21:30 a 23:30h; en Benicalap lunes y miércoles de 22:00 a 23:59h, y jueves y viernes de 21:30 a 23:30h; en Zafranar de lunes a viernes de 22:30 a 23:30h; y en Fonteta de lunes a viernes de 22:00h a 23:59h.

Liga +35 con partidos frente a las Leyendas del Valencia CF

Minifútbol Valencia incorpora además la Liga +35 , dirigida a jugadores veteranos. Esta competición se desarrollará en el Terç Alaquás, en horarios de 21:00 y 22:00 horas, y tendrá como atractivo adicional poder enfrentarse al equipo de Leyendas del Valencia CF. El campeón obtendrá una plaza para representar a Valencia en el Nacional AEMF +35, que se disputará en junio de 2026.

Seguimiento de los partidos en radio, redes sociales y app

La organización ofrece a los participantes un seguimiento completo de sus ligas. Los partidos se grabarán y también se podrán seguir en directo a través de la aplicación oficial, que permitirá consultar resultados en tiempo real, clasificaciones y estadísticas de los equipos.

Además, el programa La Grada 91.4 realizará cobertura en radio, con entrevistas a jugadores y equipos, mientras que las redes sociales oficiales de Minifútbol Valencia ofrecerán actualizaciones constantes, resúmenes y contenidos exclusivos. De este modo, aficionados y participantes podrán seguir de cerca la evolución de la competición en todo momento.

Precios accesibles y garantía de profesionalidad

Asimismo, Minifútbol Valencia destaca por su política de precios accesibles, ya que la ficha individual de cada jugador tiene un coste de 60 euros, la cual incluye seguro médico y equipación oficial, mientras que el resto de los gastos se reparten entre los miembros del equipo.

Con árbitros oficiales de la Asociación Española de Minifútbol, las ligas garantizan profesionalidad, igualdad de condiciones y un ambiente deportivo y competitivo. Finalmente, es importante señalar que las inscripciones ya están abiertas y los equipos interesados pueden reservar su plaza contactando con el número 696 833 113.