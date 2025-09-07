Los puntos que suma el Castellón con Plat de entrenador
El CD Castellón sumó su tercera derrota de la temporada y los números del técnico son flojos
EFE
El CD Castellón sumó su tercera derrota de la temporada y desde el ascenso a primer entrenador de Johan Plat, ha obtenido el 36,23 % de los puntos que disputó.
El Castellón ha jugado 23 partidos desde que Plat sustituyera a Dick Schreuder en el banquillo el 20 de enero y ha sumado 25 puntos de los 69 posibles.
Los albinegros, que no conocen la victoria esta temporada al haber sufrifo tres derrotas ante Racing de Santander, Real Valladolid y Córdoba, solo han podido puntuar frente al Real Zaragoza.
En la era Plat, el Castellón ha ganado seis partidos, ha empatado siete y ha perdido un total de diez. Además, como visitante tan solo sumó una victoria ante el Racing de Ferrol y ha obtenido tres empates, mientras que los ocho partidos restantes fueron derrotas.
