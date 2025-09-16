El Castellón despide a Plat y entrega el banquillo al exvalencianista Pablo Hernández
Pablo Hernández, excanterano valencianista, colgó las botas en el Castellón hace dos temporadas y ocupará el puesto de manera interina tras lograr ascender al filial a Segunda RFEF
EFE
El Castellón ha destituido al neerlandés Johan Plat como entrenador, después de no haber ganado ningún partido en las primeras cinco jornadas, según explicó este martes el club, que anunció que el exjugador Pablo Hernández dirigirá el equipo de forma interina .
Internacional absoluto con España y exjugador del Valencia, Leeds United o Castellón, entre otros, Pablo Hernández dirigía hasta ahora al filial castellonense en Segunda RFEF.
Plat deja el Castellón en puestos de descenso con solo dos puntos en la clasificación después de cosechar tres derrotas en las cinco primeras jornadas.
Pésimos resultados con Plat
El técnico neerlandés se hizo cargo del equipo en enero tras ser destituido Dick Schreuder y ascendió de ayudante a primer entrenador. Con Plat, el Castellón ha jugado 24 partidos que se saldaron con diez derrotas, ocho empates y cuatro victorias.
