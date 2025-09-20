Pablo Hernández devuelve la ilusión al CD Castellón

El Castellón sumó este sábado su primera victoria de la temporada en el estreno de Pablo Hernández en el banquillo devolviendo a la Cultural Leonesa a la realidad de un recién ascendido que ha pasado de exhibirse en el terreno del líder a seguir sin ganar en el Reino de León (1-3).

Muy pronto el conjunto castellonense mostró sus intenciones con un balón largo de Mellot que encontró, ganando la espalda a Hinojo, Cipenga quien se plantó ante un Badía que tapó la portería con acierto.

El primer aviso visitante alertó del peligro levantino, aunque fue la Cultural la que después disfrutó de su ocasión con un intento de sombrero de Sobrino que a punto estuvo de dejarle en posición de remate.

Los locales se mostraban imprecisos e incómodos ante la presión visitante y fruto de ello llegó el primer tanto tras un mal despeje de Hinojo que dejó el balón para que Álex Cala se fuera hacia la frontal y encontrara un remate ajustado al palo para el 0-1.

El acierto del Castellón

Repitiendo la historia, pero a la inversa, que viviera el conjunto leonés una semana antes en El Sardinero cuando castigó los errores del rival, el Castellón aprovechó una acción a balón parado para, tras un primer remate de semivolea de Jacobsen que fue sacada por Badía, Diego Barri lo aprovechó para ajusticiar a su exquipo sin celebrar el tanto ante una afición que le idolatró como uno de los héroes del ascenso.

El doble mazazo, que supuso el debut instantes después del portugués Tomás Ribeiro, despertó a la Cultural que buscó recortar distancias con el protagonismo de Pibe, como el más incisivo, primero sirviendo a Sobrino y después disparando el argentino ajustado al palo.

Pero en el tramo final de la primera parte de nuevo fue el equipo visitante el que dispuso de ocasiones para ampliar su renta, con un gran remate de Pablo Santiago que rechazó Badía y en el segundo remate fue Iván Calero el que salvó el tercer tanto, que también pudo llegar antes del descanso con un remate de Cala.

La vuelta tras el paso por vestuarios pareció sentarle mejor al Castellón, pero fue la Cultural la que pudo marcar tras ganar la espalda Thiago Ojeda a Pompeu, pero su pase atrás encontró a un Selu Diallo que se entretuvo demasiado para que llegara el defensor y le acabara interrumpiendo el remate.

Raúl Llona buscó un revulsivo con un triple cambio que suponía otro debut, el del extremo internacional sub-19, Paco Cortés frente a un rival que también movió su once para refrescar su planteamiento y de inmediato le dio resultado con uno de los recambios, el delantero Manu Justo recibía un balón de Ojeda y a la media vuelta ponía la esperanza con el 1-2.

Sin embargo, pese al arreón local, fue el rival quien, con la entrada de Doué y Mamah, aprovechó el desorden para sentenciar con un tanto precisamente del segundo que suponía un jarro de agua fría para el equipo de Llona que después perdería por expulsión a Iván Calero.

Ficha técnica:

1- Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Fornos (Ribeiro, M. 12), Hinojo (Larios, M. 85); Diallo (Cortés, M. 60), Thiago Ojeda; Pibe (Manu Justo, M. 60), Bicho, Chacón y Sobrino (Mboula, M. 60).

3- CD Castellón: Matthys; Mellot, Alberto, Sienra (Brignani. M. 65), Lucas (Salva Ruíz, M. 56); Pomeu (Gerenabarrena, M. 56), Barri (Doué, M. 65); Cipenga, Cala, Pablo Santiago (Mamh, M. 77) y Jacobsen.

Árbitro: Marta Huerta (comité canario).Amonestó con tarjeta amarilla a Thiago Ojedo (M. 56) y expulsó a Iván Calero (M. 88) por la Cultural; Jacobsen (M. 22), Lucas (M. 33), Barri (M. 47), Pompeu (M. 53), Matthis (M. 90) por el Castellón.

Goles: 0-1, Cala (M. 8); 0-2, Barri (M. 10); 1-2, Manu Justo (M. 64); 1-3, Mamah (M. 81)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 9.068 espectadores.