¡Este lunes desde las 20:00 todo el análisis de la jornada de Liga con SUPER en Twitch!

Ya es lunes y no puedes eludir tu cita con SUPER. Desde las 20:00 horas en nuestro canal de Twitch te contaremos lo más destacado de la jornada de Liga con pleno de victorias de los equipos valencianos. El Valencia CF será el plato estrella después de su victoria contra el Athletic Club en Mestalla con un Santamaría estelar,

Por su parte el Levante UD dio un golpe de autoridad frente al Girona CF con una goleada en la que Etta Eyong presentó su candidatura a jugador revelación de LaLiga, el Villarreal CF se hizo con nuna trabajada victoria en casa contra Osasuna tras el debut en Champions League.

Por último también analizaremos el magnífico comienzo de Liga de un Elche que ya es quinto en la clasificación tras la victoria contra el Real Oviedo en el Martínez Valero. Todo esto y mucho más, como cada lunes, en nuestro programa. ¡Te esperamos!