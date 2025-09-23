Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡Este martes analizamos el postpartido con SUPER en Twitch!

El cuadro de Corberán ha visitado el RCDE Stadium para medirse al Espanyol

Teitch / Redacción SD

Hugo Ferrer

Ya es martes y en este caso LaLiga decidió programar una jornada intersemanal en la que el Valencia CF visita al RCD Espanyol y el Real Madrid al Levante UD. Como venimos haciendo esta temporada, te invitamos a la cita postpartido con SUPER.

Prácticamente desde que el colegiado señale el final de partido de los de Corberán, conectaremos con vosotros en nuestro canal de Twitch te y contaremos lo más destacado. Análisis, opinión, discusión... os animamos a que participéis con vuestros comentarios.

¡Te esperamos!

