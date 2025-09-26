El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga

El valenciano Chema Andrés se ha convertido en una de las sensaciones de las grandes ligas europeas en este arranque de temporada. El joven futbolista del Stuttgart, nacido en València (vivía en Mas Camarena) y canterano del Levante UD, ha explotado en el conjunto alemán, ha dado el salto a la selección española sub-21 y su nombre comienza a sonar fuerte en las secretarías técnicas del fútbol europeo. Este jueves puso la guinda a su arranque de temporada con una sobresaliente actuación contra el Celta de Vigo en la Europa League.

Chema (generación de 2005) fue traspasado en verano del Real Madrid al Stuttgart por 6 millones de euros. El club blanco, como ha convertido en norma con sus jugadores jóvenes de proyección, se guardó el 50% de los derechos del futbolista. El jugador, con contrato hasta el 30 de junio de 2030, ha caído de pie en Alemania y su protagonismo en el equipo va a más. "Para un jugador de 20 años que viene del extranjero ha sido un comienzo excepcional. Le dio cierto orden a nuestro juego", aseguraba Fabian Wohlgemuth, director deportivo del Stuttgart.

El valenciano dio una asistencia en la Supercopa alemana contra el Bayern de Munich, marcó el gol de la victoria al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga y encadena dos titularidades consecutivas contra St. Pauli y Celta de Vigo. "Las cosas están yendo bien y estoy muy contento", decía a la finalización del partido contra los gallegos.

Formado en el Levante

Chema Andrés se crió en la escuela del Levante UD. En infantiles llamó la atención del Real Madrid y fichó por el club blanco coincidiendo con las 'prácticas' de entrenador de Xabi Alonso y recorriendo todas las categorías hasta llegar al Castilla. En 2024 se proclamó campeón de Europa junto al exvalencianista Yarek Gasirowski.

CHEMA ANDRÉS / VfB

Debutó con Ancelotti

En enero de 2025 debutó en el primer equipo de la mano de Carlo Ancelotti en un partido de Copa del Rey. Después de dos años en el centro del campo del Castilla, el futbolista tomó la decisión de salir del club blanco en busca de protagonismo en el fútbol de élite. El tiempo está demostando que ha acertado.

CHEMA ANDRÉS CON SU AGENTE SERGIO BARILA / SD

Comparado con Rodri

Pivote espigado (1,90) con despliegue físico, rigor táctico y habilidad con el balón en los pies. Un Busquets o un Rodri. Desde hace tiempo, Chema tiene que convivir con la comparativa con el mediocentro del Manchester City y capitán de la selección española por sus características de juego similares. "Me halaga que me comparen con él, es un referente y un espejo en el que mirarme".