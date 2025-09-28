Villarreal y Elche, un arranque de Liga de Campeones

Siete jornadas de liga son suficientes para empezar a determinar el rumbo que va a adoptar cada equipo. En Primera División española, FC Barcelona y Real Madrid ya están en lo más alto, mientras que el Atlético de Madrid empieza a asomar la cabeza tras unas primeras jornadas muy dubitativas. En cuanto a los equipos valencianos, el Valencia CF ocupa puestos de mitad de tabla tras un inicio muy irregular y el Levante está fuera de los puestos de descenso. Aunque la mejor noticia en clave valenciana de estos primeros pasos de curso 2025/26 es, sin duda, el arranque de Villarreal CF y Elche CF, ambos en puestos de Champions League tras la séptima jornada, tercero y cuarto clasificado respectivamente.

Tanto amarillos como franjiverdes resolvieron con tres puntos su último compromiso liguero. Los de Marcelino con una difícil y trabajada victoria en La Cerámica contra el Athletic Club y los de Éder Sarabia haciendo gala del fortín en el que se ha convertido el Martínez Valero superando por la mínima al Celta de Vigo.

Gorka Guruzeta of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Athletic Club Bilbao - LaLiga EA Sport / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Triunfos que permiten al Villarreal colocarse en la tercera plaza con 16 puntos, a solo dos del liderato, y al Elche con 13 puntos en cuarto lugar. Un inicio de ensueño, más esperado en el caso del Submarino, que ya es un proyecto europeo asentado, pero más sorprendente en caso de un recién ascendio como el Elche, que no solo forma parte del 'top4' de LaLiga sino que continúa invicto con tres tirunfos y cuatro empatres en siete partidos.

El Villarreal, uno más entre los grandes

El conjunto groguet ya fue la temporada pasada uno de los equipos revelación clasificándose a Champions League de forma holgada, y este curso siguen por el mismo camino, ya sin tanto cartel de sorpresa y con un nivel mucho más contrastado. El proyecto amarillo es ambicioso, tal como se demostró en verano inviertiendo de forma valiente el dinero ingresado por Thierno Barry y Álex Baena. El equipo, comandado por Marcelino, ha comenzado respondiendo sobre el terreno de juego y avisando de que esta apunta a ser otra temporada del Submarino asentado entre los grandes.

John Donald celebra el gol del Elche / EFE

De recién ascendido a ¿equipo de moda?

El del Elche es un caso distinto. El principal objetivo franjiverde no es otro que el de salvar la categoría lo antes posible tras haber ascendido la temporada pasada, y el plan de momento no podría ir mejor. El fútbol valiente y atractivo de Éder Sarabia está dando sus frutos en Primera División, convirtiendo al Elche en uno de los equipos revelación de este primer tramo de liga. El paso de las jornadas dictará hasta dónde puede llegar la parroquia franjiverde, pero todo el camino recorrido hasta ahora ya es crucial para el objetivo real de la temporada, que sigue siendo la salvación.