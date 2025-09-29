El Levante y el Valencia Femenino suspenden su entrenamiento por la alerta meteorológica
Las blanquinegras juegan este martes ante el Villarreal la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza
EFE
Los equipos femeninos del Levante y Valencia han suspendido este lunes sus respectivas sesiones de entrenamiento debido a la alerta roja emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
El equipo levantinista no acudió a la Ciudad Deportiva de Buñol, unas instalaciones que el pasado 29 de octubre se vieron afectadas por el paso de la dana, y el equipo valencianista no se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Ante el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia, ambos clubes han tomado la decisión de suspender los entrenamientos de este lunes y está previsto que el Levante vuelva a los entrenamientos este martes.
El Valencia, ante el Villarreal en Copa
Mientras, el Valencia juega este martes ante el Villarreal la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (Vila-real) a las 20 horas.
