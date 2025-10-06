Así ha finalizado la jornada de los equipos valencianos de Primera Federación

Ha finalizado la jornada 6 de Primera Federación con un cómputo global gris para los equipos de la Comunitat Valenciana. Las derrotas de Villarreal B y Hércules frente a Atlético Madrileño y CD Teruel, respectivamente, han enviado al filial 'groguet' a la zona roja y al equipo alicantino al fondo de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Eldense ha sumado un punto y se mantiene en el ecuador de la clasificación.

Eldense 3-3 Juventud Torremolinos

El cuadro malagueño le arrebató la victoria a los de Javi Cabello en el tiempo de descuento en una jugada a balón parado, culminada por Pito Camacho. Por su parte, para los locales anotaron Nacho Quintana y Fidel. El exjugador del Elche firmó un doblete que certificó la remontada del Eldense, hasta el tanto de la igualada final en el minuto 96. Con este empate, los del Nuevo Pepico Amat suman nueve puntos en seis jornadas, justo el 50%. En las primeras cuatro jornadas el Eldense recibió solo un gol, pero en los últimos 180 minutos acumula seis tantos en contra. No obstante, el equipo se mantiene en una zona tranquila de la clasificación.

Foto previa del Eldense ante el Juventud Torremolinos / Eldense / X

Villarreal B 1-3 Atlético Madrileño

Se midieron dos filiales de clubes de Primera División, ambos entrenados por futbolistas históricos españoles. Los de Fernando Torres comenzó el partido con mucha energía, lo que le sirvió para crear una renta en el electrónico hasta el final del partido. En el minuto 21, el conjunto 'colchonero' ya mandaba con un firme 0-3, aprovechando la falta de contundencia de los jugadores de David Albelda. A la media hora de encuentro, Álex Rubio anotó el 1-3, pero no se culminó la remontada. El cuadro madrileño sacó mucho partido a las jugadas a balón parado, pues los dos primeros goles llegaron a partir de un saque de esquina. Con esta derrota, el 'submarino amarillo' acumula cinco partidos sin ganar y ya se encuentra en la zona de peligro de la tabla clasificatoria.

CD Teruel 2-1 Hércules

Al igual que el Villarreal B, el Hércules también acumula su quinto partido sin conocer la victoria. Tras la derrota en el Estadio de Pinilla, el cuadro herculano ha finalizado la jornada en el último escalón de la tabla, aunque a tan solo dos puntos de la permanencia, marcada por el Real Murcia. El entrenador del conjunto alicantino, Rubén Torrecilla, realizó diversos cambios en el once para revertir la situación, pero no fue suficiente. Pese al buen comienzo del equipo, los locales se marcharon al descanso con un 2-0 a favor en el marcador. En la segunda mitad, Jorge Galvañ recortó distancias en el electrónico y puso el 2-1 definitivo.