Así ha finalizado la jornada de los equipos valencianos de Segunda Federación

Este fin de semana se ha disputado la jornada 5 de la Segunda Federación y ha finalizado con sensaciones dispares para los diferentes equipos de la Comunitat Valenciana. En el grupo 3, el Alcoyano se alzó con una victoria que le acerca a puestos de playoff. Por su parte, Castellón B, Valencia Mestalla y Torrent empataron sus respectivos partidos. En el grupo 5, Intercity e Ilicitano sumaron un punto, mientras que el Orihuela perdió en casa frente al filial del Tenerife.

Alcoyano 1-0 Barbastro

El Collao sigue siendo un fortín y, con esta victoria, el Alcoyano ya suma 7 de 9 puntos posibles en su estadio. Tras sumar los tres puntos, los de Alcoy se sitúan séptimos, empatados a puntos con el filial del Girona, que marca la zona de playoffs. En un partido con no demasiadas ocasiones, el tanto lo anotó Rubén Catalá de cabeza. Por su parte, el Barbastro buscó la igualada en los minutos finales, pero Jagoba Zárraga firmó una buena actuación bajo palos.

Valencia Mestalla 3-3 Castellón B

El filial valencianista continúa con su mal arranque liguero. Con este empate, los de Miguel Ángel Angulo tan solo acumulan dos puntos de quince posibles. Por su parte, los castellonenses se mantienen en la zona media de la tabla, en una situación tranquila. Los locales se marcharon al descanso con un resultado de 1-2 en contra y al cuarto de hora de segunda mitad recibieron el tercer tanto. No obstante, la reacción fue rápida y Pol Trigueros recortó distancias, aunque el gol del empate no llegó hasta el minuto 94. Del cuadro del Antonio Puchades anotaron Víctor Jr, Trigueros y Marc Jurado y en el filial 'orellut' hicieron lo propio Carlos Segura desde los once metros, Nico Font y Gisbert.

Torrent 0-0 Espanyol B

Ambos equipos llegaban al Estadi de Sant Gregori con la necesidad de sumar su primera victoria para salir de la zona de descenso. La cosa no fue así y el resultado no ha contentado a ninguno de los dos conjuntos. Torrent y Espanyol B, penúltimos y antepenúltimos, respectivamente, firmaron un encuentro marcado por las imprecisiones en el centro del campo.

CF Intercity 1-1 UD Yugo Socuéllamos

El Intercity, que ha firmado un gran comienzo de temporada, recibía al colista del grupo 5. En un partido a priori asequible para los locales tras comparar los momentos de forma de ambos contendientes, los de Javi Moreno tan solo pudieron sumar un punto. Con este empate, el Intercity sigue invicto en la categoría y se mantiene en la mitad alta de la tabla, ocupando la última plaza para los playoffs. Los goles fueron Toni Arranz (Intercity) y Javi Verdú (Yugo Socuéllamos).

Toni Arranz en el Intercity - Yugo Socuéllamos / CF Intercity / X

Orihuela CF 1-2 Tenerife B

El Orihuela, que ha sellado un inicio de liga con luces y sombras (dos victorias, un empate y dos derrotas), recibía en su estadio al líder de la liga. El filial 'chicharrero' venció en el Municipal Los Arcos y se mantiene en la primera posición del grupo. Por su parte, desciende hasta el noveno lugar, a un punto de la zona roja. Para los visitantes anotaron Juan Ybarra y Viti, mientras que el goleador del Orihuela fue Solsona.

Ilicitano 0-0 Navalcarnero

La Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero presenció un intenso duelo entre dos equipos de la zona media. Tras un encuentro de pocas ocasiones, el filial del Elche CF y el cuadro madrileño se repartieron los puntos. El franjiverde Nordin tuvo la oportunidad más clara del partido, con un disparo al poste que privó a los de Carlos Cuéllar de sumar dos victorias consecutivas.