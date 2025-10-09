Pablo Hernández, con muchas bajas ante el Eibar

Las bajas se le acumulan al CD Castellón que puede tener hasta seis ausencias de cara al partido que el domingo disputará ante el Eibar (16:15 horas).

El técnico del conjunto castellonense, Pablo Hernández, que continúa en el cargo de forma interina, tendrá las bajas por lesión de tres centrales: Agustín Sienra, Fabrizio Brignani y Óscar Gil, con lo que el lateral zurdo, Salva Ruiz, jugará en el centro de la defensa.

Además, Douglas Aurélio está en el tramo final de la recuperación de una grave lesión de rodilla que se produjo la pasada temporada y en cuestión de semanas puede volver a estar a disposición del equipo.

Y dos bajas internacionales

También se perderán el duelo en Ipurúa otros dos jugadores que han sido citados por sus selecciones, como son el congoleño Brian Cipenga y el guineano Ousmane Camara.