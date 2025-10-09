La FFCV aplaza por la alerta por lluvias intensas el partido del Atlético Levante

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha suspendido los partidos previstos para este jueves 9 de octubre con motivo de las fuertes lluvias previstas en València con motivo de la DANA Alice, que ha obligado también a suspender los actos festivos por el día de la Comunitat Valenciana.

Entre los partidos suspendidos está en el Atlético Levante, que jugaba ante el Recambios Colón en Catarroja, partido previsto para las 17:00 horas. El partido, correspondiente a la Jornada 6 de la Tercera Federación, queda ahora pendiente de un nuevo horario para disputar el choque. En principio, los partidos del resto de la jornada, previstos para viernes, sábado y domingo siguen programados tal y cómo estaban.