La Liga de los 'Valencianos': ¿Cuál crees que será el orden final en LaLiga?
La competición se ha detenido por los partidos de selecciones con el Villarreal como primer equipo valenciano, tercero en plaza Champions
Los ilicitanos, mientras tanto, séptimos, son la gran revelación de la temporada gracias al fútbol vistoso que propone Sarabia
Levante y Valencia igualan a ocho puntos, aunque no solo la renta goleadora, sino también las sensaciones, son mejores en el lado 'granota'
Este pasado jueves, 9 de octubre, los valencianos festejaron su día grande, la festividad de la Comunitat Valenciana, de su identidad propia como pueblo y su autogobierno, reflejados en el Estatuto de Autonomía de del 1 de julio de 1982. El deporte, y el fútbol en particular, son elementos vertebradores y representativos de una comunidad que, en términos generales, vive momentos de esplendor en este terreno con cuatro equipos de la terra en Primera división.
Por séptima vez en la historia, hasta cuatro clubes de Castelló, València o Alacant representan la Senyera en la máxima categoría del fútbol nacional. Además, el Villarreal CF lo hace también en el pabellón internacional más importante en el mundo del balompié, la UEFA Champions League.
Durante las seis temporadas anteriores en las que hubo cuatro valencianos en Primera, el Valencia concluyó como ahora, una jornada como último de la Comunitat, en tres ocasiones. En las jornadas 4 y 11 del curso 2013/14, con la presidencia de Amadeo Salvo. Entonces, los mismos de hoy, Elche, Levante y Villarreal le miraban desde arriba. El último precedente data de la jornada 17 de la temporada 2020/21, ya bajo la propiedad de Peter Lim. El Villarreal marchaba séptimo, el Levante, décimo, y el Elche, decimoquinto. Decimosexto, el Valencia.
La Liga de los 'Valencianos': ¿Cuál crees que será el orden final en LaLiga?
Nunca el Valencia CF ha concluido una Liga (jornada 38) como último valenciano en la tabla de la clasificación. Eso sí, en 2014, 2021 y 2022, el Villarreal logró terminarla como el primer clasificado valenciano. Por ahora, los amarillos son líderes de la Comunitat, y los blanquinegros, colistas. ¿Cómo acabará la carrera?
- El exvalencianista Javi Gracia, a un paso de regresar
- Parte médico de Diakhaby: Se conoce el tiempo y partidos de baja
- Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos
- El Elche CF descarta tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir
- Palop: 'Si mi compañero tuviera una cláusula de minutos no me sentaría bien
- David Villa se sincera: 'Me comí algo que no iba conmigo”
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- ¿Qué podría aportar el fichaje de Endrick al Valencia CF?