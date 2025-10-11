Un Pablo Hernández en alza visita Ipurua igualado a puntos con el equipo armero

Un Castellón con Pablo Hernández al alza visita al Eibar en Ipurua en una cita entre dos equipos igualados a puntos y en la que los locales quieren seguir invictos en su feudo después de cuatro jornadas en las que lo han logrado y en la que ambos persiguen sumar tres puntos que les acerquen a los puestos de promoción.

El Castellón tiene en estos momentos los mismos puntos que los armeros y, tras su reciente cambio de entrenador, llega en una buena dinámica de juego y resultados. De hecho, lleva cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, los tres últimos con victoria, y querrá alargar su buena racha en tierras guipuzcoanas.

Así, con el ánimo de sumar la cuarta victoria consecutiva llega el Castellón a Eibar, un triunfo que serviría de espaldarazo para la continuidad en el banquillo de Pablo Hernández, por el momento entrenador interino tras la salida del equipo del neerlandés Johan Plat.

Los castellonenses solo saben ganar desde que el exjugador castellonense se hizo cargo del primer equipo y quiere dar continuidad a la dinámica positiva que lleva en las últimas semanas.

Sin embargo, llega a Ipurúa con seis bajas. Fabrizio Brignani, Agustín Sienra y Óscar Gil están lesionados, Douglas Aurélio ultima la recuperación de una grave lesión de rodilla y Brian Cipenga y Ousmane Camara están convocados con sus selecciones.

Con ello, Salva Ruiz será reubicado al centro de la defensa y la duda está en la banda izquierda donde Pablo Hernández podría dar entrada a Pablo Santiago que regresa a su localidad natal.

En el bando local, Beñat San José va a tener más quebraderos de cabeza de lo habitual debido a que a las lesiones ya conocidas de Arambarri y Mada, se le van a sumar las bajas por sanción de dos de sus jugadores inamovibles en su once inicial, Buta y Corpas. Arambarri ha entrenado bien esta semana, pero es dudoso que llegue a tiempo a la convocatoria.

Buta se perderá el partido por haber sido expulsado la semana pasada en Ceuta. Su baja podría abrir la puerta a la entrada en el lateral izquierdo del canterano Hodei Arrillaga, quien tuvo la pasada temporada un papel protagonista que este año se ha diluido tras el fichaje del luso.

La baja de Corpas por acumulación de tarjetas también abre un abanico de posibilidades para San José, que podría optar por Guruzeta, Javi Martínez, o Xeber Alkain para ocupar ese puesto, ya que tiene abundantes jugadores de calidad para actuar en esa posición de extremo derecho. Guruzeta es el que está gozando de más minutos y parece el máximo candidato para entrar en el once.

Arbilla igualmente podría volver al mismo después de que la semana pasada, una vez cumplida su sanción de cuatro partidos, San José optará por poner en el centro de la defensa a Peru Nolaskoain junto con Marco Moreno. De esta forma, el zumaiarra podría adelantar su posición y volver a su lugar natural en el centro del campo.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Arrillaga, Nolaskoain, Aleix Garrido, Guruzeta, Magunazelaia, Adu Ares y Bautista.

Castellón: Matthys; Mello, Alcázar, Alberto, Salva Ruiz; Diego Barri, Ronaldo; Calatrava, Mamah, Pablo Santiago y Jakobsen.

Árbitro: Alejandro Morilla.

Estadio: Ipurua (Eibar).

Hora: 16.15.