El Castellón no empataba sin goles desde hacía ocho meses

El empate a cero entre Eibar y Castellón en el partido que ambos equipos disputaron este domingo en Ipurua es el primero que se da en un partido del equipo 'orellut' desde que jugara ante el Cádiz el pasado mes de febrero.

El sistema de juego que impuso Dirk Scheruder y al que en buena parte dio continuidad Johan Plat hacía del Castellón uno de los equipos con más goles a favor y con más tanto en contra de la Liga Hypermotion y de hecho hacía ocho meses que un partido del equipo albinegro no acababa con el mismo resultado con el que empezó.

En total han sido quince partidos de la pasada campaña y ocho de la actual, es decir 23 encuentros seguidos que no han acabado 0-0. De hecho, en solo en uno de esos encuentros, el del Leganés de hace unas semanas, el rival del Castellón no marcó y el propio equipo albinegro solo había dejado de hacerlo en dos, contra el Málaga la pasada campaña (1-0) y ante el Valladolid en esta (0-1).

Este es el quinto empate a cero que cosecha el Castellón desde su regreso a Segunda división, después de que la pasada temporada los partidos ante Racing de Ferrol y Oviedo en el estadio SkyFi Castalia, así como Albacete y Cádiz a domicilio, finalizaran con ese resultado.

El Castellón encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder, en las que ha sumado diez de los doce puntos posibles y tres de esos encuentros, dos victorias y un empate, han sido de visitante.