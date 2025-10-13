La dinámica negativa del Eldense marca la llegada de la nueva propiedad al club

El grupo inversor colombiano del Eldense ha asumido el control del club alicantino en el momento deportivo más complicado del equipo en el primer mes y medio de competición en el grupo 2 de Primera Federación.

Tras sumar un punto de los últimos nueve posibles, después de no pasar del empate ante el Juventud Torremolinos (3-3) en Elda y perder en Tarragona frente al Nàstic (3-0) y en Marbella (1-0), el equipo de Javi Cabello se aleja de la zona de ascenso y afronta una nueva salida el próximo sábado en mala dinámica.

El conjunto azulgrana tendrá que viajar a Barcelona para medirse al Europa, un recién ascendido que se ha convertido en el sorprendente líder del grupo 2 de Primera Federación tras un brillante arranque de campeonato con cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Pese a todo, el Eldense confía en enderezar esta situación en esta nueva cita como visitante, la segunda consecutiva, para hacer bueno el lema "Fe en el destino" con el que ha llegado el fondo de inversión colombiano que capitanean Carolina Holguín desde la presidencia y Mario Rosas en la dirección deportiva.