"Solo queda un campo de fútbol por rehabilitar, hace un año era impensable"

Casi un año después de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó gran parte de la provincia de Valencia y numerosos campos de fútbol, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, hace balance de un proceso de reconstrucción que califica de "positivo".

"Los clubes afectados están jugando casi al cien por cien ya", destacó Gomar en el campo ya rehabilitado de Benetússer, en una entrevista con EFE en la que se mostró satisfecho por la capacidad de recuperación del fútbol valenciano, si bien aún queda por rehabilitar el campo de El Palleter, en Paiporta, situado en la 'zona cero' y pendiente de una compleja reconstrucción total.

Los campos de fútbol de las poblaciones valencianas afectadas quedaron en muchos casos completamente arrasados y, en cuestión de horas, pasaron a convertirse en cementerios de coches, que convivían con el barro y escombros de la riada. Más de 20.000 licencias se vieron afectadas por una catástrofe que paró durante semanas las competiciones y durante meses hizo que no se pudiera entrenar y jugar en las zonas afectadas.

CAO

El 26 de octubre la FFCV y la Agencia EFE organizan un torneo de fútbol base con la participación del Levante, Valencia, Villarreal y Elche junto a escuelas afectadas en Massanassa. Será, en palabras de Gomar, "una fiesta del fútbol". Para el presidente valenciano la catástrofe dejó también un aprendizaje: la constatación de que el deporte es un elemento de cohesión social.

- Pregunta: Ha pasado casi un año desde la dana que destrozó tantos campos de fútbol en la provincia de Valencia, ¿cómo describiría la situación actual del fútbol valenciano?

- Respuesta: Los clubes afectados están jugando casi al cien por cien ya. Después del año transcurrido solamente hay un campo que todavía no se ha reconstruido y que está en muy mal estado, que es El Palleter de Paiporta. Algún club se ha visto afectado con chavales o chavalas que han ido cambiando de equipo porque no tenían clara la situación. Creo que la situación es buena, el fútbol terminó esa temporada y ha empezado esta. Los clubes se van regenerando y reconstruyendo igual que los campos.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) con su presidente, Salvador Gomar recibió un galardón extensible a todas las Federaciones Deportivas que se han volcado con los afectados por la DANA. / J. M. LÓPEZ

- P: ¿Cuántos campos se vieron afectados?, ¿Por qué El Palleter todavía no está arreglado?

- R: Los campos que estaban derruidos totalmente eran dieciséis o diecisiete. El campo de El Palleter está dentro de un enclave de la zona cero, en Paiporta, donde requiere la demolición y la reconstrucción total. Toca otros asuntos que no son simplemente el cambio del césped o la reposición en algún vestuario, va más allá, por eso le está costando un poquito más. Ese campo es de la Real Federación Española de Fútbol y están llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento de Paiporta, pero hay muchos apuntes en ese convenio y temas más jurídicos que invaden alguna posición pública.

- P: ¿Qué se ha hecho durante este año en la FFCV para ayudar a los clubes y ayuntamientos a recuperar las instalaciones?

- R: Ha sido un año bastante duro. A la semana nos pusimos ya en marcha y desde la federación hemos gestionado desde ayudas económicas (han recaudado 229.611 euros) hasta hacer casi de una agencia de transporte o de viaje, llevando a chavales y chavalas a jugar a otros campos donde pudieran entrenar. Hemos gestionado también una ayuda de material deportivo gracias a la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, hemos abonado todos los arbitrajes de los clubes afectados y hemos rehabilitado este campo de Benetússer y El Terrer de Paiporta junto con otros compañeros (como la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas o la Asociación de Futbolistas del Valencia CF) que nos han ayudado a reconstruir estos dos campos que eran los peores que existían. Era imposible que aquí se volviera a ver el verde.

- P: Y al final sí que ha sido posible restaurar estos campos...

- R: Donde estamos ahora -campo de Benetússer- era imposible entrar porque en toda la extensión del campo había coches apilados, hasta cinco o seis coches hacia arriba. Parecía imposible que pudiera haber otra vez un campo de fútbol. Con el Ayuntamiento de Benetússer y el empujón que nosotros íbamos dando poco a poco se fueron retirando todos los coches y escombros. Falta el agua todavía, pero no por un tema del campo, sino por un tema de la población, que esas canalizaciones tienen que arreglarse en general. Te pone la piel de gallina ver la evolución.

Salvador Gomar y Pablo Sánchez / F. CALABUIG

Me acuerdo aquel 13 de noviembre que nadie se creía que se iba a reconstruir un campo. Hasta estos días, que ya la gente está contenta, ha habido una evolución de esa emoción e ilusión de volver a jugar. Los clubes de alrededor que no han sido afectados se han desvivido y han hecho todo lo posible y lo imposible para poder acoger a los afectados. El fútbol ha salvado el fútbol.

- P: El día 26 de octubre se celebrará un torneo de fútbol base en Massanassa el que participarán Levante, Valencia, Villarreal y Elche para no olvidar aquella fecha.

- R: Vamos a rememorar otra vez esa fecha fatídica, pero jugando al fútbol, que es por lo que al final trabajamos, para que jueguen todos a fútbol. Habrá varias escuelas de las afectadas, junto con las de clubes profesionales, y entre todos pretendemos que ese 26 de octubre sea una fiesta para las escuelas afectadas.

- P: ¿Ha dejado algún aprendizaje una catástrofe de estas dimensiones?

- R: El aprendizaje es que la sociedad depende mucho del deporte. En este caso, mi deporte es el fútbol, es muy importante para nosotros, y hemos visto que hay muchísimo fútbol en estas poblaciones. El aprendizaje es que la solidaridad existe en la sociedad y sobre todo en el mundo del deporte.

- P: ¿Qué le hace sentirse más orgulloso cuando mira todo lo que se ha conseguido este año?

- R: La fuerza de la gente. Miro alrededor y todavía hay fincas que no tienen ascensor, la mayoría de los que tienen garaje en el sótano no pueden entrar los coches, pero la vida sigue y el fútbol ha continuado. Es un poco la fuerza que ellos tienen para venir aquí, divertirse un rato, traer a sus hijos y pasar un poco esas penurias del día a día. Luego vuelven a su casa, suben por las escaleras, tienen que comprar y tienen que subir las bolsas a pie y dejar los coches en la calle todavía porque no tienen ascensor ni garaje. Eso todavía pasa. El fútbol es un signo de solidaridad y de acompañamiento.