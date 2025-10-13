Resumen de la jornada 6 del grupo VI de la Tercera Federación

Finalizada la jornada 6 del grupo VI de la 3RFEF y los favoritos ya comienzan a situarse en la zona alta de la tabla.

Roda 1-2 Atzeneta

El partido inaugural de la jornada vivió una apasionante disputa entre dos equipos que llegaban con una situación clasificatoria similar. La Atzeneta se adelantó con un gol tempranero de Essabbar, aunque rápidamente lo igualaría Iván Agudo para el Roda desde los once metros. En el minuto 40, los visitantes pusieron el 1-2, Salvador Brull marcó su primer gol de la temporada. Durante la segunda parte el encuentro estuvo parejo con ocasiones para ambos equipos. La más clara llegó en el 83 cuando Agudo fallo el penalti que habría supuesto el empate y su segundo gol del día.

Jove Español 0-1 Hércules B

El encuentro entre los dos equipos alicantinos se decidió en el tramo final con un gol de Guti en el minuto 77. No hubo excesivas ocasiones durante un partido disputado, que pudo haber caído a favor de cualquiera de los dos clubes.

El Hércules B consigue su primera victoria a domicilio / JoveHércules

Torrellano 2-0 At Saguntino

Primero y segundo se enfrentaban en el partido de la jornada, aunque la superioridad del Torrellano se pudo apreciar desde el primer momento de partido. Raúl Ruiz puso el 1-0 en el marcador que se mantuvo hasta el minuto 84, cuando José Andújar marco el 2-0 definitivo. Los Alicantinos continúan líderes con 16 puntos de 18 posibles.

Vall de Uxo 1-1 Ontinyent 1931

El Ontinyent 1931 sacó un punto valioso fuera de casa para como venía la Vall de Uxo y como se dio el transcurso del partido. La expulsión de Sempere en el minuto 35 por doble amarilla modificó todo el plan trazado por Roberto Mas. A penas cinco minutos después Iván García aprovecho la superioridad numérica para adelantar poner el 1-0, aunque los visitantes supieron aguantar bien y en una jugada aislada antes del descanso empataron el partido. La segunda parte fue una muestra de dominancia y persistencia entre ambos conjuntos y el Ontinyent fue la vencedora del duelo aguantando el resultado con uno menos.

Utiel 0-2 Villarreal C

El tercer equipo 'groguet' viajaba a Utiel en búsqueda de mejorar las sensaciones de la goleada recibida ante la Vall de Uxo. Dominaron de principio a fin el partido. Dos goles de Dahmouni y Baratucci le dieron una cómoda victoria al equipo y la vuelta a la zona alta de la clasificación.

Vall de Uxo 1-1 Ontinyent 1931 / Ontinyent 1931

Soneja 0-1 Crevillente

El Soneja llegaba con solo una victoria en cinco jornadas, mientras que el Crevillente todavía no había sumado de tres. Las ocasiones durante el encuentro estuvieron repartidas entre ambos conjuntos, pero fue el Crevillente, en los pies de Sergio Galindo quien aprovecho una jugada en el último minuto para llevarse la victoria.

Buñol 0-0 La Nucía

El Buñol llegaba con mejores sensaciones que La Nucía, aunque no por ello partía como favorito. El encuentro no contó con excesivas ocasiones y finalizó con un reparto de puntos 'justo' para ambos equipos. La Nucía se sitúa en la media tabla mientras que el Buñol sigue en zona de Playoff.

At Levante-Recambios Colón, suspendido

La alerta naranja por lluvias obliga a suspender el encuentro entre CF Recambios Colon y Atlético Levante.

Castellonense-Alzira, suspendido

La alerta naranja por lluvias obliga a suspender el encuentro entre el Castellonense y el Alzira.