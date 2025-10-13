El Torrent sigue sin conocer la victoria después de seis jornadas

El Torrent, equipo que milita en el grupo 3 de Segunda Federación, no ha tenido el arranque de temporada que esperaba tras no conocer la victoria en mes y medio de competición y figurar penúltimo en la clasificación.

Después de quedarse a un paso del ascenso en la temporada anterior, el proyecto del Torrent apuntaba alto para este curso. Sin embargo, el equipo "taronja" apenas ha sumado tres puntos de dieciocho posibles en las seis primeras jornadas.

Con tres empates, el equipo que entrena Xavi Giménez es penúltimo, en zona de descenso, a cuatro puntos de la permanencia y a ocho de las posiciones de ascenso.

Con este mal arranque en la competición, ya hay voces críticas en el entorno del Torrent que cuestionan la planificación de una plantilla que tratará de resarcirse el próximo domingo ante el UE Olot en el campo de San Gregorio.