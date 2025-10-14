El Castellón echa el cerrojo a su portería con Pablo Hernández

El CD Castellón ha conseguido mejorar la seguridad defensiva del equipo desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo y ha pasado de recibir diez goles en las primeras cinco jornadas con Johan Plat como técnico, a solo dos en los siguientes cuatro compromisos, ya con el castellonense como entrenador.

Por tanto, el conjunto 'orellut' ha pasado de que sus rivales tuvieran una media de dos goles por partido a 0,5 tantos en contra por partido, es decir un gol cada dos partidos.

La seguridad defensiva se ha traducido en puntos y el equipo ha sumado 10 de los 12 puntos a los que ha tenido acceso desde que le dirige Pablo Hernández.

También en ataque

Los albinegros también han mejorado sus números en la faceta goleadora ya que mientras en las primeras cinco jornadas anotaron seis goles, en las últimas cuatro han logrado marcar siete tantos.