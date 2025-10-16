Torrecilla, molesto por los minutos de Jeremy de León ante Argentina

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, aseguró este jueves, en rueda de prensa, estar enfadado por la cantidad de minutos que disputó el jugador puertorriqueño Jeremy de León con su selección esta semana ante Argentina, ya que recordó que el extremo acababa de salir de una lesión y que aún no había participado con su equipo.

De León, cuya participación en este partido fue descartada por el técnico del Hércules hace dos semanas, disputó algo más de 60 minutos en el partido amistoso que Puerto Rico disputó este martes en Estados Unidos ante Argentina.

"Me cabrea que le hayan metido una carga de 60 minutos ante Argentina, que encima te va a exigir una barbaridad", dijo el preparador, que recordó que el extremo, cedido por el Real Madrid, venía de dos semanas "sin hacer nada" por culpa de una lesión muscular que sufrió hace 15 días. "No sabíamos si estaba preparado para darle 10 o 15 minutos ante el Atlético", dijo el preparador en alusión al partido que finalmente se suspendió el pasado viernes por la alerta roja climática.

"Tenemos que mirar más por los jugadores. Jugar sesenta y tantos minutos ha sido arriesgado", añadió el técnico extremeño. Torrecilla agradeció que al final la participación del jugador con Puerto Rico "haya salido bien porque las sensaciones han sido buenas", pero recordó que "podía haberse roto y perderlo varias semanas más y eso es ir contra los intereses del Hércules".

Por último, el entrenador reconoció que, tras no haber lesión, desde el club van a "mirar para otro lado" y sólo esperan "que pueda regresar bien para darle minutos el sábado" ante el Villarreal B.