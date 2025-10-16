El Orihuela jugará la final de la Copa Federación ante el Ourense
La trayectoria del club alicantino en esta competición ha sido brillante tras eliminar al Intercity, Ceuta, CD Minera y Toledo
EFE
El Orihuela jugará la final de la Copa Federación ante el Ourense, el próximo 8 de noviembre en el estadio de O Couto, tras imponerse por 2-4 en el Salto del Caballo al Toledo en una semifinal que necesitó de la prórroga para decidirse.
Tras el empate (2-2) en los 90 minutos de juego reglamentario, la eliminatoria a partido único se definió en el tiempo extra con dos goles de Javi Solsona que fueron definitivos, aunque un penalti detenido por Iván Buigues en el minuto 117 terminó por sentenciar.
La trayectoria del Orihuela
La trayectoria del Orihuela en esta competición ha sido brillante tras eliminar al Intercity en la fase autonómica (1-6), Ceuta en octavos de final (2-5), CD Minera en cuartos de final (2-3 en los penaltis) y Toledo en semifinales (2-4).
El conjunto alicantino se jugará el título en la Copa Federación ante el Ourense, equipo que eliminó por penaltis al Atlètic Lleida después de empatar (3-3) en otra vibrante semifinal.
