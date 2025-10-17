El SkyFi Castalia reduce su aforo a casi 15.000 espectadores

Las obras de adecuación del estadio SkyFi Castalia a la normativa de LaLiga ha llevado a una reducción del aforo que se queda en casi 15.000 asientos, lo que supone una pérdida de poco más de 500 localidades, según ha podido conocer EFE.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aprobó este jueves la licencia de actividad del recinto en el que juega el CD Castellón y que renueva la anterior que databa de 1987, cuando se construyó el actual estadio.

Para poder contar con el estadio, que es de titularidad municipal pero ya se ejecuta la concesión al club por un periodo de 50 años, se ha tenido que ampliar el espacio entre asientos y de las escaleras, además de trabajar en un plan de prevención de incendios.

El CD Castellón convierte el SkyFi Castalia en su fortín / CD Castellón

La respuesta ante un posible caso de emergencia que se dé por un fuego que se produzca el estadio se ha actualizado con tal de que los espectadores no solamente pudieran ser evacuados al exterior del estadio, sino también al césped con tal de mejorar la seguridad.

Futuras obras en Castalia

Eso sí, en proyectos futuros de posibles ampliaciones, el club deberá incluir la ampliación de los espacios de evacuación hacia el exterior.