Así ha sido la jornada 7 del grupo VI de Tercera Federación

Finaliza la jornada 7 del Grupo VI de Tercera Federación y si algo queda claro es que cualquier equipo puede competir en esta liga. Atlético Torellano, líder, y Recambios Colón, colista, se enfrentaron y para sorpresa de todos el encuentro acabó en empate. Atlético Saguntino, Villarreal C, Buñol y Atzeneta acompañan al Torellano en puestos de playoff. CD Roda, Soneja y Recambios Colón ocupan las tres últimas plazas.

Atlético Levante 5-1 CD Roda

La séptima jornada del grupo se abrió con una goleada del filial levantinista al CD Roda. Aunque el conjunto de Álvaro del Moral partía como claro favorito, no fue hasta la segunda parte hasta que marcaron el primero. Los goles de Cervera en el 55, Tunde en el 63, Iglesias en el 82 y Yarce en el 85 dejaron sentenciado el partido, pero todavía quedaba el gol de los visitantes en pies de Roz y el segundo de Yarce para cerrar la victoria con cinco goles.

El Atlético Levante UD se impone al CD Roda / Levante UD

Villarreal C 1-1 Buñol

Dos de los equipos mejor situados de la competición se enfrentaban con el objetivo de distanciarse uno del otro. El encuentro, competido durante los 90 minutos, quedo en tablas, un gol de Marcos para el Buñol y otro de Adrian Ruiz para el Villarreal C. Ambos terminan la jornada en zona de playoff de ascenso.

Atzeneta 2-1 Jove Español

La Atzeneta logró remontar el encuentro en la segunda parte para situarse quintos en la clasificación, posición que cierra el playoff de ascenso. El Jove Español se adelantó en el minuto 39 con gol de Álex Pérez, pero los visitantes salieron más fuertes en la segunda parte. Essabbar y Brian marcaron dos goles seguidos para dejar el 2-1 definitivo en el marcador.

Hércules B 2-2 UD Alzira

El Alzira llegaba a Hércules en una situación complicada, en zona de descenso y con tres derrotas seguidas. El partido fue uno de los más disputados de la jornada. Los visitantes fueron los primeros en golpear con gol de Rodríguez, aunque rápidamente H. Abdelilah pondría el empate para el Hércules. En el 54 Guti adelantó al Hércules y cuando parecía que el Alzira iba a continuar con la mala racha, Adighibe empató el encuentro para dar un punto valiosísimo a su equipo y sacarlos del descenso.

Atlético Torellano 0-0 Recambios Colon

Líder y colista se enfrentaban en un partido que, sobre el papel, parecía fácil para los locales. El encuentro finalizó 0-0 en lo que fue la sorpresa de la jornada. Ambos equipos se han mantenido en la misma posición con la que empezaron el encuentro.

Castellonense 1-0 Vall de Uxo

Los dos equipos llegaban situados en la media tabla y con unas sensaciones similares. En el campo se vio reflejado durante todo el encuentro, ya que ambos conjuntos contaron con un número similar de ocasiones. El punto de inflexión del partido fue la expulsión por doble amarilla de Borja Vicente. Desde ese minuto, el 50, la Vall de Uxo intentó resistir y estuvo cerca de lograrlo, pero en el minuto 93 un gol de Iker Garijo dio la victoria al Castellonense.

Atlético Saguntino 3-2 Crevillente Deportivo

El Crevillente Deportivo se adelantó en el minuto 1 con gol de Madrid. Durante los siguientes 45 minutos hubo pocas acciones para ambos equipos. En la segunda parte fue cuando sucedió todo lo remarcable. Tiku puso el 0-2 nada más salir de vestuarios y lo que parecía un partido cerrado para los visitantes acabó con una remontada para el recuerdo del Saguntino. Crevillente se quedó con uno menos en el 57 y tres goles en el 82, 91 y 95 dieron la victoria a los "Romanos".

Ontinyent 1931 0-0 CD Utiel

Los dos equipos venían de la zona baja de la tabla, aunque con dinámicas diferentes. Fue un encuentro con escasas ocasiones y la puntería fue el debe de ambos conjuntos. Sumaron un punto para permanecer fuera del descenso, pero tiene que sumar de tres si quieren salir de la zona peligrosa.

La Nucía 1-1 Soneja

Tanto La Nucía como Soneja estaban necesitados de puntos tras solo haber logrado un empate en los dos y tres últimos encuentros, respectivamente. Rognny adelantó a los visitantes en el minuto 20, aunque Mazzocchi puso el empate pocos minutos después. Durante el resto del encuentro, el nerviosismo de puntuar pudo con ambos equipos y ninguno de ellos aprovechó las ocasiones que tuvo.