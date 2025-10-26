El Villarreal y la selección femenina valenciana reinan en el 'Tornem!'

El equipo alevín del Villarreal CF y la selección femenina valenciana sub-12 se impusieron este domingo en la final del torneo 'Tornem!' al vencer al combinado autonómico y al Elche, respectivamente.

El torneo, organizado por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Agencia EFE, se celebró en el estadio Vicente Moreno de Massanassa (Valencia) con más de 700 personas que llenaron las gradas del campo y con casi 200 jugadores y jugadoras.

Los alevines del Villarreal se llevaron una final que se decidió en la tanda de penaltis. El combinado valenciano empató el partido hasta en tres ocasiones, pero en la tanda de penaltis, el equipo 'groguet' estuvo más acertado y aseguró su triunfo (5-3).

Por su parte, la selección femenina valenciana se impuso con holgura al Elche en un partido decidido desde la primera parte (6-1).

Las finales se cerraron con la tradicional entrega de premios en la que participaron el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el delegado de la Agencia EFE en Valencia, Adolfo Ibarra; el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar; y la consejera del Levante, Ruth García.