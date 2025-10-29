Camiseta conmemorativa por el primer aniversario de la Dana

Hoy, miercioles 29 de octubre, ha tenido lugar en las oficinas de FBCD Catarroja el acto oficial de presentación de una camiseta de fútbol conmemorativa, diseñada con motivo del primer aniversario de la Dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Antes de la presentación de la camiseta ha habido un minuto de silencio para los fallecidos, seguido de un minuto de aplausos.

Esta iniciativa nace con el propósito de rendir un emotivo y sentido homenaje a todas las víctimas de aquel trágico episodio, así como de reconocer públicamente la solidaridad y el apoyo recibido por parte del mundo del fútbol en uno de los momentos más difíciles del club y la comarca.

Presentación camiseta conmemorativa por la Dana / FBCD Catarroja

Clubes incluidos

La camiseta conmemorativa incluye los escudos de aquellos clubes e instituciones que, de una forma u otra, mostraron su apoyo incondicional y colaboración tras la Dana. Entre ellos se encuentran el Valencia CF, Villarreal CFLevante UD, FFCV, Athletic Club, CD Lugo, AD Alcorcón y el CF Talavera de la Reina.

El club también ha querido expresar su agradecimiento a todos los clubes deportivos y entindades que brindaron ayuda, aunque por razones de espacio no todos han podido estar representados en la camiseta. También ha anunciado que se estrenarán el próximo sábado en los equipos masculinos y femeninos. Antes de esos partidos se llevaran 25 rosas por los 25 fallecidos de Catarroja durante la Dana.