"El fútbol salvó al fútbol y no pararemos hasta que todos estén jugando"

Se cumple un año de la tragedia de la DANA. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en aquel 29 de octubre de 2024?

Mucha incertidumbre. Era un día normal de trabajo y era mi cumpleaños. Justo ese día. Recuerdo que salimos antes de la sede de la FFCV porque nos avisaron de que estaba lloviendo fuerte por ahí, la gente que no es de València salió casi una hora antes y seguramente se salvaron por esa circunstancia, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Nadie sabía que esto iba a ser una catástrofe y que iba a tener el recorrido que ha tenido.

¿Cómo lo viviste tú?

Recuerdo estar en casa viendo la televisión y ver cómo caía el punte de Picanya. Ahí es donde empecé a darme cuenta de la dimensión. Recuerdo que me preguntaba, ¿esto qué es? Es que además no estaba lloviendo, luego empezamos a tener noticias del barranco del Poyo que es algo que ahora sabemos de memoria, pero en aquel momento nadie sabía ni lo que era ni dónde estaba. Ahora te das cuenta de que estábamos como atrapados porque el agua venía del río al mar o del barranco... Nos sentimos muy importentes.

¿Cuándo empiezas a hablar con los clubes?

Mira, yo esa noche ya hablé con alguno porque desde pronto se empezó a habar de Chiva y Utiel. Me acuerdo que le llame a David Arona el presidente del Utiel, a Vicente el secretario del Chiva... lo que pasa es que las comunicaciones ya no eran buenas y ya no pudo contactar más con ellos. Fueron los dos que más creía que iban a estar afectados en ese momento... Pero no fue así. Porque con lo de Paiporta ya de noche empezamos a tener la dimensión real de lo que estaba pasando.

¿Cómo fue el día después?

Por la noche intentamos comunicarnos por WhatsApp, pero la comunicación era muy mala. Ya por la mañana nos empezamos a dar cuenta de lo que había pasado. Pasó el fin de semana con la gente atravesando el punto de la solidaridad para ayudar y limpiar y yo no sabía qué hacer. Había estado en la riada en los años 80 ayudando en Carcaixent, pero yo me decía: 'Tengo que ayudar de otra forma, no solo es esto'. Había que quitar el barro pero había que pensar en qué iba a pasar a partir de la semana que viene. El lunes ya hicimos una primera reunión, primero de esperar a pasar unos días y luego valorar qué hacer hasta que el 13 de noviembre convocamos a todos los clubes afectados en esta misma sala donde estamos hablando.

¿Cómo fue esa primera vez de pisar un campo afectado?

El primero fue Aldaia y desde ahí vimos todo el campo destrozado, las vallas, los coches estampados contra los muros del campo... Fue tremendo. La gente iban andando sin saber a dónde ir, había ya puestos de comidas por ahí para alimentar a la gente... A los dos o tres días fuimos a Paiporta. Veía colas y colas de gente esperando en la calle a un bocadillo o una botella de agua, a lo mínimo para tener comida y sobrevivir.

¿Qué se vivió en aquella primera reunión del 13 de noviembre con todos los clubes afectados?

Aquí se vivió incertidumbre, pesimismo, por muchas ilusiones y ánimos que dieras a la gente, era imposible. Yo acaba de tener una reunión con Trinidad Alfonso en la que nos dijeron que iban a colaborar con nosotros para proporcionar todo tipo de material y transporte para seguir entrenando. Y eso fue lo que le trasladamos a los clubes, que tuvieran esa tranquilidad y serenidad porque esto lo íbamos a solucionar. Recuerdo que la gente me preguntaba, ¿tu crees de verdad que esto se va a arreglar? Había campos con ocho filas de coches hacia arriba... Parecía imposible, parecía que no se iba a poder hacer nada.

Salva Gomar, presidente de la Federacion de Futbol Valenciana / Germán Caballero

¿Cómo empezaron a llegar las soluciones?

Poco a poco nos íbamos reuniendo a partir de la primera, teníamos el contacto con las 8-10 personas que pusimos aquí a trabajar para volver a la nornalidad y poco a pocos fuimos dando avances con conversaciones con Dirección General de Deporte, los clubes, los clubes profesionales.... Tratamos de todos los medios que esto no cayera en el olvido.

¿Hasta cuánto ha ascendido la inversión?

Estaremos en unos 15 millones, pero calculo que llegaremos a 20 que viene de capital privado de entidades como Trinidad Alfonso, de los fondos de la FFCV y del apoyo de los clubes profesionales que ha sido tremendo, impresionante. Villarreal, Valencia, Levante, Osasuna, LaLiga... De ahí, la frase del fútbol salvó al fútbol que es real. Los clubes han dado el callo, de verdad. También la RFEF se volcó, aún le queda el campo de El Palleter por hacer porque es el campo más difícil. Es un campo que hay que reconstruir entero y están dándose pasitos poco a poco, pero se hará al final.

¿En qué punto está el proceso de recuperación del fútbol valenciano?

Está hecho el proyecto nuevo del campo de El Palleter con unas gradas y unos vestuarios nuevos porque es que se destrozó entero. Y se empezará cuando se pueda. El Ayuntamiento de Paiporta también es un ayuntamiento atípico debido a todo lo que ha pasado, porque es la zona cero de cero y porque el 99% de los negocios han empezado de cero porque se fueron al traste. Yo entiendo que el Ayuntamiento tiene antes que resolver lo del auditorio, la biblioteca, la casa de la cultura, todo eso va muy lento. Nosotros hemos hecho el campo de El Terrer y ahora El Palleter es lo único que falta.

¿Qué más falta para que la reconstrucción sea total?

El fútbol valenciano está sano. Falta Algemesí, pero Algemesí está hablado con el Valencia CF porque habían unas dificultades para la reconstrucción, pero se hará. Y también falta el campo de Bugarra que tiene otras pegas como un muro de contención que no depende de nosotros, sino de Obras Públicas. Paiporta, Algemesí y Bugarra, nada más.

¿De qué porcentaje estamos hablando entonces de recuperación?

Pues te diría que un 95% más o menos, lo tenemos prácticamente. En Carlet el Ayuntamiento lo hizo entero y tiró para adelante con eso y el resto están todos jugando ya, aunque no pararemos hasta que estén todos jugando.

Salva Gomar, presidente de la Federacion de Futbol Valenciana / Germán Caballero

Durante esos primeros meses sobre todo nos dimos cuenta, todavía más, de lo importante que es el fútbol en el día a día de las personas.

El fútbol engloba a toda la sociedad. Hay muchos deportes, pero con todos los respetos, pero siempre hablas del fútbol porque te guste o porque no te guste. Porque estás encantado o porque lo criticas, pero siempre estás ahí. El fútbol está en la vida de todas las personas, todos tenemos a un familiar que juega, que ha jugado o que entrena o que es el delegado de un equipo, luego en los colegios siempre hay una pista de fútbol sala, el fútbol es una forma de vivir. Hoy en día lo mueve todo. A los dos o tres días vimos a chavales jugando en el barro, el único deporte que existía era un balón de fútbol que estaba rodando y eso te da la dimensión de este deporte que en esos días se convirtió en una vía de escape. Cuando vi el primer partido de equipos afectados fue una alegría, una satisfacción, cuando inauguras un campo y te acuerdas de lo que había, emociona y te llena de satisfación por el trabajo que se ha hecho detrás.