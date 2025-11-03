Así ha finalizado la jornada 9 de la 3RFEF Grupo VI

La novena jornada del Grupo 6 de la Tercera Federación presentó un conjunto de resultados con pocas sorpresas. Los puestos de ascenso y descenso continúan igual que la semana pasada. Atlético Torellano es líder, le siguen Atlético Levante, UD Castellonense, Atlético Saguntino y Villarreal C. El descenso lo ocupan el CD Roda, Soneja y Recambios Colón.

Recambios Colón 0-0 CD Roda

La jornada 9 del grupo VI de la tercera federación comenzaba con un enfrentamiento por las últimas plazas entre el Recambios Colón y el CD Roda. Ambos conjuntos llegaban con el objetivo de salir de la zona de descenso y la necesidad de puntuar estuvo presente en el terreno de juego. Los equipos estuvieron más presentes en no encajar, que en ir a por el primer gol. El partido finalizó 0-0, Recambios Colón con un jugador menos los últimos 30 minutos.

Atlético Levante 1-0 UD Alzira

El Atlético Levante recibía al UD Alzira con dinámica totalmente diferente entre ambos conjuntos. El filial levantinista llegaba con tres victorias seguidas, mientras que los visitantes continuaban sin encontrar su juego. El partido acabó siendo más disputado de lo esperado, pero el Levante logró ganar por la mínima con gol de Brandon Yarce en el 58.

Atlético Levante contra el UD Alzira / Cantera Levante UD

Atzeneta 0-1 Vall de Uxo

Ambos equipos llegaban al partido situado en la media tabla, igual de cerca del descenso que del ascenso. Fue un partido disputado que pudo decantarse para cualquiera de los dos conjuntos, pero el gol de Rajouani en el minuto 45 dio la victoria a la Vall de Uxo.

Villarreal C 1-0 Crevillente Deportivo

El conjunto groguet logró una victoria in extremis en un partido que se le complicó más de lo esperado. La primera parte fue completamente diferente a la segunda, pocas ocasiones y juego fluido. Tras el paso por los vestuarios el partido cambio, más ocasiones y un juego más trabado por las faltas, que desencadenó en dos rojas, una para cada equipo. Cesar Bonafe puso el 1-0 en el minuto 97 para devolver al Villarreal C a la zona de play-off.

Hércules B 0-2 CD Utiel

El CD Utiel consiguió romper su mala racha de resultados en un partido cómodo para los visitantes. El Hércules B recibió un gol temprano en el minuto 10, resultado que logró mantener el Utiel durante todo el partido hasta que Asaf puso el 0-2 final en el marcador.

AC Torrellano 3-1 Jove Español

El AC Torellano recibió un golpe rápido del Jove Español que se adelantó en el minuto 16. Los locales, demostrando su solidez como líder, no tardaron en dar la vuelta al partido. Tres goles de Acuna, Salah y Garnes dieron la victoria al AC Torellano, que continúa como líder en solitario de la competición.

Ontinyent 1931 1-0 Soneja

El Ontinyent 1931 se adelantó en el minuto 7 e impuso su superioridad futbolística a un Soneja que no pasa por su mejor momento. Logró aguantar el resultado durante todo el encuentro. Los visitantes continúan en puestos de descenso, lejos de la victoria, mientras que el Ontinyent 1931 se acerca a los puestos de play-off de ascenso.

Ontinyent 1931 contra el Soneja / Ontinyent 1931

UD Castellonense 4-1 Buñol

El UD Castellonense es el equipo más en forma de la competición, encadena seis victorias seguidas que los sitúan tercero, empatado a puntos con el segundo. Recibía al Buñol que llegaba con una dinámica totalmente opuesta, sensación que se vio reflejada en el campo. Los locales dominaron todo el encuentro marcando cuatro goles, resultado que disimularía mínimamente el Buñol con un gol en los últimos minutos.

Atlético Saguntino 1-1 La Nucía

La Nucía logró un empate importante ante un rival complicado, aunque la dinámica del equipo continua siendo mala. El equipo no conoce la victoria desde finales de septiembre, pero a través del empate continúa en la zona media de la tabla. Al Atlético Saguntino se le escaparon los tres puntos por un penalti en contra en los últimos minutos, pero todavía se mantiene cuarto.