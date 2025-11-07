El Castellón recupera a Alberto Jiménez y a Douglas, que vuelve tras casi nueve meses

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, podrá contar para el partido ante el Burgos del próximo lunes con Alberto Jiménez, sancionado las últimas dos jornadas, y Douglas Aurélio, lesionado desde final de febrero y que vuelve a estar disponible casi nueve meses después.

El central canario, Alberto Jiménez, regresará al equipo 'orellut' tras cumplir los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición por su expulsión ante el Albacete y podría formar de inicio en la defensa albinegra. Douglas Aurélio, por su parte, ya tiene el alta poder disputar sus primeros minutos más de ocho meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

En el sentido opuesto, Pablo Hernández tiene las bajas de Brian Cipenga y Ousmane Camara que están convocados por las selecciones de Congo y Guinea y de Sergio Sanchís 'Serpeta', ausente por una fractura en el cráneo.