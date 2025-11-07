El Hércules busca confirmar su progresión ante el Europa

El Hércules recibe este sábado al Europa (16:15 horas, Rico Pérez), conjunto recién ascendido y revelación de momento de la competición, y lo hace con el reto de lograr una victoria que confirme su recuperación y le acerque a la zona alta de la clasificación.

El conjunto alicantino llega al encuentro tras haber sumado su primer punto del curso como visitante y con el deseo de mantener la buena imagen ofrecida en sus últimos partidos en el Rico Pérez ante los filiales del Villarreal y del Atlético de Madrid.

Un triunfo ante el Europa, tercer clasificado, acercaría al Hércules a la zona de promoción, pero un nuevo tropiezo podría devolverle a la parte baja de la tabla, de la que escapó la pasada jornada, y reabrir las dudas sobre el proyecto.

Su entrenador, Rubén Torrecilla, recupera efectivos para este compromiso, ya que tendrá a su disposición a Samu Vázquez, Nacho Monsalve y Unai Ropero, si bien no se espera que ninguno de ellos sea titular al no estar aún al cien por cien.

El equipo mantiene las bajas por lesión de Oriol Soldevila, Alejandro Sotillos, Roger Colomina, Richie Dapaah y Nico Espinosa, a las que se une la del sancionado Javi Jiménez.

Posible once del Hércules

La alineación será muy similar a la que empató en Antequera, con la única novedad de la entrada de Retuerta por Javi Jiménez en el lateral izquierdo. Un posible once inicial del Hércules podría ser el formado por Carlos Abad; Galvañ, Rentero, Bolo, Retuerta; Ben Hamed, Mangada, Aranda; De Palmas, Slavi y Rojas.