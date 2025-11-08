La FFCV homenajea a los entrenadores y entrenadoras afectados por la DANA de 2024

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha celebrado el 'XLVII Dia de l'Entrenador', organizado por el Comité Tècnic d'Entrenadors. Allí, la FFCV otorga un premio a todos los técnicos que consiguieron un título la pasada campaña en las categorías nacionales de fútbol y fútbol sala. Además, este año ha sido especialmente emotivo porque se ha homenajeado a todos los entrenadores y entrenadoras que sufrieron la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

Los ponentes del acto han sido algunos nombres muy reconocidos de los banquillos. Fran Escribá, exentrenador del Elche o el Villarreal; Iraia Iturregi, segunda entrenadora de la selección española femenina; Tino Pérez, extécnico del FC Barcelona o Playas de Castellón de fútbol sala; y José Luis Oltra, acompañaron al resto de entrenadores premiados por la FFCV. Mientras tanto, Salva Gomar, presidente de la Federación; David Gutiérrez, director de la Academia RFEF; y Rubén Mora, presidente del Comité Tècnic d'Entrenadors, fueron los anfitriones del evento.

Un emotivo homenaje

Mora, que se estrenaba como presidente del Comité, aseguró que "los entrenadores valencianos tienen un ADN especial", y Gutiérrez, por su parte, le ha augurado "un gran futuro" a Mora en su nuevo cargo. "Quedó de manifiesto que somos una gran tierra y quedó demostrado en esas fechas, por cómo es el pueblo valenciano", indicó Gutiérrez.

Rubén Mora ha proseguido con su discurso dedicándole unas palabras a todos los entrenadores y entrenadoras allí presentes: "Salva Gomar me dijo que los niños y niñas tenían que jugar al fútbol. Yo no creía que fuera a ocurrir, pero sucedió. Fue increíble. Y vosotros enganchasteis a todos, hasta ha habido equipos que han ganado títulos. Muchas gracias a todos". Gomar, por su parte, ha continuado en su intervención siguiendo el hilo que había comenzado Mora: "Los valencianos somos los mejores entrenadores, porque es cierto. Aparte de venderse hay que saber entrenar y saber formarse".

Oltra, Iturregi, Escribá y Pérez en la mesa redonda / FFCV

Las intervenciones de los ponentes

En su intervención, Iraia Iturregi ha hablado de la escasez de oportunidades que tienen las mujeres en los banquillos: "Sabía que era complicado, muy pocas tenemos la suerte de vivir de esto, pero haberme podido formar en Lezama creo que fue un plus". Por otra parte, José Luis Oltra ha dado un consejo a todos los entrenadores: "Hay que estar activo. Viendo fútbol y estar preparado para cuando llegue el momento porder estar preparado".

Fran Escribá y Tino Pérez, por su parte, han seguido la misma dinámica en sus discursos, la de exaltar la figura del entrenador español y valenciano. "Te das cuenta del talento que tenemos los entrenadores españoles cuando sales fuera. Estamos muy bien preparados", ha indicado Pérez. Escribá, mientras tanto, no ha establecido ninguna diferencia entre los entrenadores valencianos y del resto de España, pero sí con otros de fuera del territorio español.