Así ha sido la jornada 10 del grupo VI de 3RFEF

Finaliza la jornada 10 del grupo VI de Tercera Federación con cambios en la zona alta de la clasificación. El UD Castellonense se sitúa líder, adelantando al AC Torellano que baja a la segunda posición. Le sigue Atlético Saguntino, Villarreal C y Atlético Levante. El descenso lo cierra Jove Español, por encima de CD Roda y Soneja.

CD Roda 2-4 Atlético Saguntino

La jornada 10 comenzó con el enfrentamiento entre uno de los rivales más fuertes de la competición, contra uno de los pero situados. Fue posiblemente el encuentro con más fútbol del fin de semana. El Saguntino se adelantó dos veces en el marcador, pero el Roda supo igualar el resultado en ambas ocasiones, llegando a la media parte con un justo 2-2. Tras el paso por los vestuarios, los visitantes demostraron cuál era el equipo más en forma, marcaron un gol en el 56 y otro en el 90 para sentenciar el encuentro.

Jove Español 1-2 Recambios Colón

Ambos equipos llegaban en zona de descenso y obligados a puntuar. En la primera parte se notó el nerviosismo, pero los dos marcaron un gol. En la segunda parte, cuando parecía que el 1-1 iba a ser definitivo, Bonillo aprovechó su ocasión para dar la victoria a Recambios Colón en el minuto 80.

Vall de Uxo 0-0 Atlético Levante

Reparto de puntos en la Vall. El encuentro estuvo lleno de ocasiones para ambos equipos, aunque ninguno de los dos pudo aprovechar sus oportunidades. La acción más destacada fue la expulsión de Hugo Montañana en 65, cuatro minutos después de haber saltado al campo.

Falta a favor del Levante B contra la Vall de Uxo / Levante UD

CF La Nucía 1-3 Villarreal C

La Nucía llegaba sin conocer la victoria en las últimas cinco jornadas, sensaciones opuestas al gran rendimiento demostrado por el filial groguet. En la primera parte el Villarreal C se impuso por 0-1 a los locales, en un resultado que aunque merecido podía parecer corto. La segunda parte comenzó con otro gol del submarino amarillo. En el minuto 80, La Nucía recortó distancias en lo que podía parecer una remontada 'imposible', pero Fofana cortó los sueños rápidamente poniendo el 1-3 final.

CD Utiel 1-0 Atzeneta

El CD Utiel se llevó la victoria por la mínima en un partido disputado por dos equipos de la zona media de la tabla. La Atzeneta también tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, pero fue Luis Luengo para los locales, quién supo aprovechar la ocasión.

Buñol 1-1 Hércules B

Ángel Ruiz adelantó al Buñol en el minuto 4 en un comienzo inmejorable de los locales. El resto del partido estuvo nivelado para ambos lados, el Hércules buscando el empate y el Buñol su oportunidad para aumentar distancias. Lo logró al final en el último tramo del encuentro con tanto de Mario Nordstrom.

UD Alzira 1-1 AC Torellano

El Athletic Club Torellano se dejó puntos y el liderato en un partido que partía como favorito. El Alzira se adelantó en el minuto 34 y al Torellano le costó reaccionar. En el minuto 76, Raúl Ruiz logró el empate haciendo bueno un punto para los visitantes, viendo la dificultad que estaban teniendo en ver portería en el encuentro.

Soneja 0-1 UD Castellonense

El Castellonense, actual líder de la competición, consiguió una victoria in extremis ante la Soneja, colista de la competición. El encuentro parecía resuelto antes de comenzar, el equipo con mejor racha de la competición (seis victorias seguidas), se enfrentaba al equipo que solo había logrado cinco puntos en nueve jornadas. La Soneja plantó cara y no fue hasta el minuto 85 hasta que G. Lidón dio la victoria al Castellonense.

Crevillente Deportivo 1-2 Ontinyent 1931

La Tercera Federación, a excepción de algún caso aislado, es una competición donde puede suceder de todo en cualquier partido y los encuentros suelen ser reñidos. Así fue el caso del Crevillente Deportivo - Ontinyent 1931. Juanan puso el 0-1 para los visitantes en el minuto 13, aunque poco después el Crevillente reaccionó con gol de Álex Blanco, llegando con empate al paso por vestuarios. En el 54, Sempere logró su tercer gol de la temporada para dar la victoria al Ontinyent 131 y acercarle a la zona de ascenso.