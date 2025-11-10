Los posibles rivales del Valencia CF, Levante UD y Torrent CF en Copa del Rey

56 equipos van a participar en el sorteo de este martes 11 de noviembre, que determinará los enfrentamientos de la segunda ronda de Copa del Rey. La eliminatoria, al igual que la pasada, es a partido único y se disputará en el campo del equipo que juegue en peor categoría. La RFEF ha tenido en cuenta la situación geográfica de los equipos, separando a los clubes en dos bombos. Los valencianos están en el segundo bombo.

Rivales Valencia CF

El Valencia CF tiene un abanico amplio de posibles rivales. Puede enfrentarse al Cieza, de Tercera RFEF o al Torrent CF, Navalcarnero, Antoniano, Ávila, Extremadura y Quintanar del Rey, de Segunda RFEF. Aunque más improbable, también le puede tocar al conjunto de Corberán algunos de los rivales de Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Rivales Levante UD

El Levante UD cuenta con los mismos posibles rivales. Cieza, de Tercera RFEF; Torrent CF, Navalcarnero, Antoniano, Ávila, Extremadura y Quintanar del Rey, de Segunda RFEF y Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina, de Primera RFEF.

Rivales Torrent CF

El Torrent CF se enfrentará seguro a uno de los rivales de primera división que ocupan su bombo, son el Valencia CF, Levante UD, Villarreal, Betis, Sevilla, Elche, Rayo y Getafe.

¿Cuándo se celebra el sorteo?

El sorteo de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a las 13:00 horas. El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF.