¡Bombazo para el Torrent CF en Copa del Rey! El Betis visitará l'Horta Sud
El conjunto naranja se medirá al cuadro verdiblanco en la segunda ronda del torneo del KO, recibiendo el premio de medirse a un Primera División
¡Bombazo en Torrent! El Torrent CF ha logrado el premio y tendrá como rival en la segunda ronda de Copa del Rey a un equipo de Primera División... ¡y que juega en Europa! Sí, el conjunto naranja ha quedado emparejado con el Real Betis en el sorteo que se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La eliminatoria se disputará, a falta de que la RFEF publique la programación completa, el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las 19:00 y las 21:00.
El Torrent CF seguirá viviendo el sueño de la Copa del Rey con su público en una temporada histórica. Así con la visita de todo un Betis, la afición del equipo 'taronja' podrá vivir otra noche mágica como ya ocurriera en la anterior ronda, precisamente en una de las localidades más afectadas por la trágica DANA de octubre de 2024. Los valencianos fueron muy superiores al Juventud Torremolinos (3-1), equipo de Primera Federación, una categoría por encima de la del cuadro naranja.
EMPAREJAMIENTOS SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
- OURENSE CF - GIRONA FC
- CLUB PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS
- REUS FC REDDIS - REAL SOCIEDAD
- UE SANT ANDREU - RC CELTA DE VIGO
- AT. BALEARES - RCD ESPANYOL
- CD EBRO - CA OSASUNA
- CD NUMANCIA - RCD MALLORCA
- CE SABADELL - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA
- PONTEVEDRA CF - SD EIBAR
- RACING FERROL - SD HUESCA
- SD PONFERRADINA - RACING DE SANTANDER
- CD MIRANDÉS - REAL SPORTING DE GIJÓN
- CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA
- REAL ZARAGOZA - BURGOS CF
GRUPO 2
- CD CIEZA - LEVANTE UD
- CD EXTREMADURA - SEVILLA FC
- CD QUINTANAR DEL REY - ELCHE CF
- CDA NAVALCARNERO - GETAFE CF
- TORRENT CF - REAL BETIS BALOMPIÉ
- CA ANTONIANO - VILLARREAL CF
- REAL ÁVILA - RAYO VALLECANO
- FC CARTAGENA - VALENCIA CF
- REAL MURCIA - CÁDIZ CF
- GUADALAJARA - AD CEUTA
- TALAVERA DE LA REINA - MÁLAGA CF
- CD ELDENSE - UD ALMERÍA
- CD TENERIFE - GRANADA CF
- CD LEGANÉS - ALBACETE BALOMPIÉ
