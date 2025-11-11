¡Bombazo para el Torrent CF en Copa del Rey! El Betis visitará l'Horta Sud

¡Bombazo en Torrent! El Torrent CF ha logrado el premio y tendrá como rival en la segunda ronda de Copa del Rey a un equipo de Primera División... ¡y que juega en Europa! Sí, el conjunto naranja ha quedado emparejado con el Real Betis en el sorteo que se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La eliminatoria se disputará, a falta de que la RFEF publique la programación completa, el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las 19:00 y las 21:00.

El Torrent CF seguirá viviendo el sueño de la Copa del Rey con su público en una temporada histórica. Así con la visita de todo un Betis, la afición del equipo 'taronja' podrá vivir otra noche mágica como ya ocurriera en la anterior ronda, precisamente en una de las localidades más afectadas por la trágica DANA de octubre de 2024. Los valencianos fueron muy superiores al Juventud Torremolinos (3-1), equipo de Primera Federación, una categoría por encima de la del cuadro naranja.

EMPAREJAMIENTOS SEGUNDA RONDA

GRUPO 1

OURENSE CF - GIRONA FC

CLUB PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS

REUS FC REDDIS - REAL SOCIEDAD

UE SANT ANDREU - RC CELTA DE VIGO

AT. BALEARES - RCD ESPANYOL

CD EBRO - CA OSASUNA

CD NUMANCIA - RCD MALLORCA

CE SABADELL - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA

PONTEVEDRA CF - SD EIBAR

RACING FERROL - SD HUESCA

SD PONFERRADINA - RACING DE SANTANDER

CD MIRANDÉS - REAL SPORTING DE GIJÓN

CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA

REAL ZARAGOZA - BURGOS CF

GRUPO 2