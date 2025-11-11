En Directo
El sorteo de Copa del Rey: ¡Estos son los rivales de los equipos valencianos
Bienvenidos a la narración en vivo del sorteo de segunda ronda de Copa del Rey. Te contamos en directo los enfrentamientos de todos los equipos valencianos; Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Torrent CF, Elche CF y Torrent CF
El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol será este martes 11 de noviembre y el de la Copa de la Reina, de octavos de final, ese mismo día a las 16:00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un total de 56 equipos de cinco categorías distintas esperan rivales, entre ellos el Valencia CF, Levante UD y Villarreal, así como el resto de equipos valencianos, que conocerán a qué equipo deben enfrentarse ahora en una ronda donde todavía no entrarán los cuatro conjuntos de Primera división que disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic.
Los partidos de la segunda ronda de la competición del K.O, en la que participarán 56 equipos, se jugarán el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las siete de la tarde y las nueve de la noche. Se disputará a partido único y se jugará en el campo del equipo de menor categoría, siempre y cuando sea posible. En los casos en los que dos equipos de una misma categoría se enfrentan entre sí, ejercerá de local el club cuya bola fuera extraída en primer lugar. No habrá VAR aún.
Bombos del sorteo
- Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.
- Segunda División (17): Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.
- Primera Federación (10): Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense
- Segunda Federación (11): CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.
- Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete
- Copa Federación (1): Ourense CF.
CD CIEZA - LEVANTE UD
CARTAGENA - VALENCIA CF
FINALIZA EL SORTEO DE COPA DEL REY DE LA SEGUNDA RONDA
#CopadelRey 🏆 | EMPAREJAMIENTOS SEGUNDA RONDA
GRUPO 1
- OURENSE CF - GIRONA FC
- CLUB PORTUGALETE - DEPORTIVO ALAVÉS
- REUS FC REDDIS - REAL SOCIEDAD
- UE SANT ANDREU - RC CELTA DE VIGO
- AT. BALEARES - RCD ESPANYOL
- CD EBRO - CA OSASUNA
- CD NUMANCIA - RCD MALLORCA
- CE SABADELL - RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA
- PONTEVEDRA CF - SD EIBAR
- RACING FERROL - SD HUESCA
- SD PONFERRADINA - RACING DE SANTANDER
- CD MIRANDÉS - REAL SPORTING DE GIJÓN
- CULTURAL LEONESA - FC ANDORRA
- REAL ZARAGOZA - BURGOS CF
GRUPO 2
- CD CIEZA - LEVANTE UD
- CD EXTREMADURA - SEVILLA FC
- CD QUINTANAR DEL REY - ELCHE CF
- CDA NAVALCARNERO - GETAFE CF
- TORRENT CF - REAL BETIS BALOMPIÉ
- CA ANTONIANO - VILLARREAL CF
- REAL ÁVILA - RAYO VALLECANO
- FC CARTAGENA - VALENCIA CF
- REAL MURCIA - CÁDIZ CF
- GUADALAJARA - AD CEUTA
- TALAVERA DE LA REINA - MÁLAGA CF
- CD ELDENSE - UD ALMERÍA
- CD TENERIFE - GRANADA CF
- CD LEGANÉS - ALBACETE BALOMPIÉ
#CopadelRey 🏆 | EMPAREJAMIENTOS SEGUNDA RONDA
