Beto Company, nuevo entrenador del Hércules

El valenciano Beto Company es el nuevo entrenador del Hércules, según informó este lunes en un comunicado el club alicantino, que este domingo anunció la destitución de Rubén Torrecilla.

Company, nacido en Valencia hace 46 años desarrolló carrera como jugador en equipos principalmente catalanes, entre ellos la UE Valls, en el que se retiró.

Su carrera como entrenador arrancó como ayudante en el Benicarló, club en el que se estrenó también como primer entrenador. En la campaña 2024-25 se incorporó al Andorra como ayudante de Ferran Costa y tras la salida de este en enero de 2025 dirigió al equipo en el final de la pasada campaña en Primera RFEF, la misma categoría en la que milita el Hércules.

Experiencia variada

El club aseguró que confía "en su capacidad, en su estilo de trabajo y en su visión futbolística para continuar impulsando el proyecto deportivo y afrontar con garantías los objetivos marcados". "A lo largo de su carrera ha dirigido distintos proyectos en categorías formativas, filiales y diferentes equipos principales, acumulando experiencia en procesos de desarrollo, consolidación y competición que avalan su llegada al Hércules", añadió el club.