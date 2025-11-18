Company, vigésimo primer entrenador del Hércules desde su caída del fútbol profesional

El valenciano Beto Company es el vigésimo primer entrenador que ocupará el banquillo del Hércules desde la caída de la entidad alicantina del fútbol profesional, hace once años. El ex preparador del Andorra toma el relevo de Rubén Torrecilla, destituido el pasado domingo, y que es el único que ha logrado permanecer en el club alicantino dos temporadas al frente del equipo en este tiempo.

El Hércules, que descendió de Segunda en el curso 2013-14, inició esta agitada etapa, marcada por la inestabilidad y las frustraciones deportivas, con José Rojo 'Pacheta' en su banquillo, aunque el burgalés no pudo finalizar ni una temporada y fue relevado por Manolo Herrero. El jienense arrancó el siguiente curso, pero fue sustituido por Vicente Mir, que dirigió al equipo en dos etapas durante este periodo de tiempo.

Luis García Tevenet arrancó como técnico el curso 2017-18, aunque el sevillano tampoco acabó la temporada y fue reemplazado en el tramo final por Carlos Luque.

La temporada 2017-18 comenzó con Gustavo Siviero en el banquillo, pero el argentino, tras nueve jornadas, fue sustituido por Claudio Barragán. Tras 16 partidos, el valenciano dejó su puesto al serbio Josip Visnjic.

Mucha inestabilidad

El curso 2018-19 tuvo como protagonista a Lluís Planagumà, que aportó algo de estabilidad y logró finalizar la temporada en el banquillo tras dejar al Hércules a las puertas del ascenso. El catalán, sin embargo, fue despedido en las primeras jornadas del curso siguiente (2019-20), el de mayor inestabilidad en la historia del banquillo herculano.

Tras la salida del catalán, José Vegar asumió el mando del equipo, aunque apenas unas jornadas, ya que Jesús Muñoz tomó su relevo, si bien apenas duró 11 partidos, ya que fue relevado por Vicente Mir. El valenciano dirigió al equipo en ocho partidos, ya que fue despedido para que Vicente Moreno finalizara una temporada que frenó en marzo por la pandemia.

La temporada 2021-22 comenzó al frente del equipo alicantino David Cubillo, que tras 11 partidos dejó su puesto a Alejandro Esteve, que a su vez fue reemplazado por Manolo Díaz. Sergio Mora fue el segundo entrenador durante esta etapa que logró iniciar y finalizar una temporada (2021-22), aunque no le valió para seguir al frente del equipo. Ángel Rodríguez tomó su relevo en el curso 2022-23, para dejar su puesto tras 13 partidos a Lolo Escobar.

El preparador pacense era el elegido para arrancar el proyecto 2023-24, pero decidió romper de forma unilateral su compromiso a pocos días del inicio del curso. El Hércules buscó un entrenador con urgencia y recurrió a Rubén Torrecilla.

El extremeño le dio al equipo su primera alegría en 15 años con el ascenso a Primera RFEF y logró echar raíces en su banquillo. Finalizó dos temporadas completas y comenzó una tercera, algo inédito en la entidad desde mediados de los 70 con Arsenio Iglesias en lo que fue la era dorada del Hércules en su centenaria historia.

Tras 12 jornadas, y con el equipo en mala dinámica, Torrecilla abandona la entidad y cede el testigo a Beto Company, que llega avalado por su pasado ascenso a Segunda y tiene como único objetivo devolver al Hércules al fútbol profesional.