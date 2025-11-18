El Eldense firma números de ascenso con Claudio Barragán en el banquillo

El Eldense ha pasado en un mes de bordear los puestos de descenso a situarse en puertas de la zona de promoción de ascenso en el grupo 2 de Primera Federación tras sumar ocho puntos de doce posibles en las cuatro jornadas que lleva Claudio Barragán en el banquillo azulgrana.

Desde que el técnico valenciano se hizo cargo del Eldense, el equipo alicantino ha logrado dos victorias ante el Algeciras (3-2) y Hércules de Alicante (2-0), ambos en el Nuevo Pepico Amat y jugando en inferioridad numérica, y dos empates contra el Real Murcia (1-1) y Atlético Madrileño (1-1).

Con estos números, la ilusión se ha disparado en Elda, especialmente, tras el brillante triunfo azulgrana ante el Hércules y, sobre todo, por las buenas sensaciones que desprende el equipo de Claudio Barragán desde que llegó al banquillo del Nuevo Pepico Amat.

Ante el Cartagena

A un punto de la promoción de ascenso, el Eldense tiene en la próxima jornada la posibilidad de subirse al tren de cabeza en Cartagena, precisamente, el equipo que marca la frontera con los puestos de privilegio en la clasificación.

Además, al Eldense se le da bien el estadio Cartagonova después de sumar dos triunfos en sus dos últimas visitas cuando ambos equipos militaban en LaLiga Hypermotion durante las dos temporadas anteriores