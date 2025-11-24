El Castellón suma el 66 % de los puntos desde la llegada de Pablo Hernández

El CD Castellón ha conseguido sumar dos tercios de los puntos que ha disputado desde que Pablo Hernández se convirtiera en el entrenador, tras haber disputado diez partidos ligueros.

Pablo Hernández se hizo cargo del banquillo castellonense hace dos meses y, desde entonces, los albinegros han disputado diez encuentros en los que ha conseguido hacerse con 20 de los 30 puntos que se han disputado.

En concreto, los 'orelluts' han ganado seis encuentros, han empatado dos y tan solo han perdido dos partidos desde que Pablo Hernández sustituyera a Johan Plat, quien en las primeras cinco jornadas solo pudo empatar dos encuentros.

Con Pablo Hernández el Castellón disputó un undécimo encuentro, el correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey en la que cayó frente al Antoniano de Segunda RFEF (1-0) y fue eliminado.