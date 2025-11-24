El Rico Pérez acoge este sábado un homenaje póstumo y solidario a Delibasic

El estadio Rico Pérez acogerá este sábado un partido homenaje a Andrija Delibasic, exjugador del Hércules fallecido en marzo, que enfrentará a una selección de Veteranos AFE con un combinado de amigos del montenegrino y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

El encuentro comenzará a las 12.00 horas y las entradas tendrán un precio único de tres euros. También se habilitará una 'Fila Cero' para donaciones en la cuenta ES73 0049 5926 4423 1618 3701.

El equipo de los 'Amigos de Delibasic' estará integrado por exfutbolistas que coincidieron con el delantero en el Hércules, con el que logró el ascenso a Primera, y también en el Mallorca, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano.

Exjugadores de nivel

El conjunto será dirigido por Esteban Vigo, técnico del Hércules en aquella etapa, y contará con jugadores recordados por la afición alicantina como Tote, Calatayud, Farinós, Cristian Hidalgo, Rufete o Peña, entre otros.

José Antonio Camacho, el día que firmó como seleccionador de China en 2011. / AP

La selección de Veteranos AFE reunirá a exjugadores de primer nivel y estará dirigida por el exseleccionador nacional José Antonio Camacho, acompañado en el banquillo por Onésimo Sánchez y Pepe Carcelén.

El Hércules y su afición ya rindieron un primer homenaje a Delibasic el pasado marzo, en los prolegómenos del partido ante el Ibiza, con flores, suelta de globos, un mural y un aplauso prolongado en recuerdo del delantero, autor de 20 goles en las dos temporadas que militó en el club.