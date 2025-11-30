Primera derrota del Eldense de Claudio Barragán

La derrota del Eldense ante el Antequera (1-3) en la última jornada del grupo 2 de Primera Federación pone fin a una racha del conjunto de Claudio Barragán de mes y medio sin perder y la primera con el técnico valenciano al frente.

La anterior derrota del Eldense en competición liguera se produjo el pasado 11 de octubre, hace casi 50 días, cuando cayó en Marbella (1-0) con Javi Cabello como entrenador que fue destituido una semana después tras empatar con el Europa (1-1).

Desde entonces y con Claudio Barragán como técnico, el Eldense ha encadenado una racha positiva con dos triunfos ante Algeciras (3-2) y Hércules de Alicante (2-0) y cuatro empates frente al Europa (1-1), Real Murcia (1-1), Atlético Madrileño (1-1) y Cartagena (0-0).

El tropiezo ante el Antequera de este sábado supone la primera derrota del Eldense con Claudio Barragán en el banquillo y también el primer revés en el Nuevo Pepico Amat en la actual temporada en donde había ganado cuatro partidos y ha empatado dos en los tres primeros meses de competición.

En esta situación, el Eldense ha empezado a preparar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que disputará este miércoles 3 de diciembre ante el Almería, equipo de LaLiga Hypermotion, en el Nuevo Pepico Amat. En la primera ronda, el equipo alicantino superó al Real Jaén (1-3).