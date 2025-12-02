Aviso de Pellegrini al Torrent CF

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, informó este martes de que el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso será baja para el partido de la Copa del Rey contra el Torrent, equipo valenciano de la cuarta categoría del fútbol español, y no sabe si llegará al encuentro del próximo sábado contra el Barcelona, de la decimoquinta jornada de Liga.

Sobre los lesionados, Pellegrino señaló que el argentino y Héctor Bellerín "tienen problemas musculares" y no sabe "si Gio llegará al Barcelona, pero si no es así, seguro que para el encuentro de después", el lunes 15 contra el Rayo Vallecano, que el capitán Isco Alarcón "no va a llegar" y del marroquí Sofyan Amrabat están "pendientes de su evolución, que es distinta".

El entrenador chileno ha subrayado, en la previa del duelo de este miércoles ante el Torrent en el Ciudad de Valencia, que se toman la Copa del Rey "con la máxima seriedad y concentración" y que esa mentalidad les permitió ganarla en 2022 en La Cartuja.

Centrado en la Copa

Manuel Pellegrini, dos días después de ganar el derbi ante el Sevilla por 0-2 en el Sánchez Pizjuán, dijo en rueda de prensa que "lo que pasó el domingo hay que dejarlo guardado" ante una nueva competición que, en su opinión, es "el camino más corto para conseguir grandes cosas", como el propio título, competición europea y Supercopa. Para ello, apuntó que "la Copa es muy exigente y hay que tener la mentalidad de que se puede conseguir" como ya hicieron, aunque "depende de la fortuna que uno tenga con los rivales para seguir avanzando" y, en comparación con la Liga Europa, dijo que "son distintas competiciones" y "el sorteo también es importante".

Por últiimo, de la Copa África, que jugarán los marroquíes Amrabat y Ez Abde, y el congoleño Cédrick Bakambu, señaló que no sabe aún la fecha exacta que estarán ausentes, pero "antes de enero hay cuatro o cinco partidos en los que estarán participando: serán tres bajas importantes en enero, pero está el resto del plantel para suplir esas bajas", apuntó.