El Eldense tratará de mantener su versión copera enel duelo directo en Alcorcón

El Eldense afronta este sábado en Alcorcón (18.15 horas) un duelo directo en la zona media del grupo 2 de Primera Federación en el que quiere dar continuidad a la imagen que dio en la Copa del Rey al eliminar al Almería.

Ese triunfo ante el Almería, permitió al equipo de Claudio Barragán quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota también en el Nuevo Pepico Amat ante el Antequera (1-3) en la última jornada liguera.

Eliminar a un equipo de superior categoría como el almeriense, permite al Eldense recuperar la confianza en sus posibilidades ante un Alcorcón que cuenta con los mismos 19 puntos. Ambos están a uno de la zona de promoción y cuatro por encima de la de descenso.

Con la moral copera

Barragán aseguró que el triunfo copero "demuestra" que lo saben hacer bien. "Esa es la línea que debemos seguir porque los jugadores saben lo que son capaces de hacer", dijo. El Eldense podría alinear a Ramón Vila, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Hamzá Bellari, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.